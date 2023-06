Gli sparano in auto: shock nel calcio italiano

Sparano colpi di pistola contro la sua auto: incredulità e stupore nel calcio italiano. Nessuno si attendeva un epilogo del genere

Le ultime due stagioni vissute intensamente, con le emozioni che, ogni giorno, hanno fatto il paio con il desiderio di rivalsa di un gruppo, mai come quest’anno, capace, lo ha dimostrato sul campo, di superare qualunque difficoltà, di arrivare ad un passo da un sogno incredibile, da una promozione che, di certo, sarebbe stata più che meritata.

Quando indossi la fascia di capitano, poi, come il protagonista di questa vicenda, hai una doppia responsabilità: dare il massimo per te stesso e per gli altri.

Ma il calcio, si sa, non sempre premia il più forte, il più tenace. A volte giocano un ruolo decisivo i nervi saldi, la condizione fisica, e certamente anche una buona dose di fortuna. Magari chi non ha nulla da perdere, chi da 50 anni come il Lecco non conosce la parola serie B, ce la mette davvero tutta, va oltre la tensione, gioca in scioltezza, e porta a casa un traguardo incredibile, come quello conquistato ai danni di un Foggia che, sconfitto nella finalissima play-off di Lega Pro, dovrà disputare una nuova “infernale” stagione nel girone centro-meridionale della terza serie.

Metabolizzare certe sconfitte dopo un recupero prodigioso, a pochi passi da una promozione che sembrava davvero vicina, con quattro allenatori cambiati e un girone di andata disastroso, è davvero dura. Ma lo si fa con grande dignità, provando a ripartire, provando prima a staccare la spina e poi a rimettere insieme le energie per riprovarci.

Colpi di pistola contro l’auto del capitano del Foggia dopo la sconfitta di Lecco: paura e incredulità

E’ di certo questo il pensiero del 27enne pescarese Davide Di Pasquale, una vita in terza serie, alla seconda stagione, come detto, con la maglia del Foggia. Un onore, un orgoglio, per lui, indossare la fascia di capitano dei Satanelli.

Non devono averla pensata nello stesso modo quei facinorosi, che non possono essere definiti tifosi del Foggia che, mentre terminava la sfida di ritorno a Lecco, con i lombardi che esplodevano letteralmente di gioia per il ritorno tra i cadetti, sparavano una serie di colpi di pistola contro l’auto di Di Pasquale. Come definirlo? Vandalismo, vendetta oppure minacce vere e proprie di cui avere seriamente timore?

Un episodio increscioso, non c’è dubbio: non un semplice atto di vandalismo. E mentre la Digos indaga, lo stesso Di Pasquale difende la parte sana della tifoseria, affermando che non si tratta certo di tifosi rossoneri.

Una piazza calda, sì, con un passato glorioso e vogliosa di tornare in categorie più prestigiose. Di Pasquale, però, “cuore di capitano”, non ha dubbi. La città di Foggia non ha nulla a che vedere con quanto accaduto.