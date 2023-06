Il Chelsea ha ricominciato: ufficiale il nuovo colpo a sorpresa

Le spese folli del Chelsea non sono assolutamente finite. Interessata anche una squadra italiana, ecco chi arriva a Londra

Il Chelsea è ovviamente deluso da quanto fatto nell’ultima stagione ed infatti a sorpresa, si rituffa sin da subito sul mercato.

Il tutto a sorpresa, nel senso che dopo quanto speso tra la scorsa estate e l’ultimo gennaio, si pensava che forse i Blues volessero darsi una calmata. Invece a ‘Stamford Bridge’ continuano a non badare a spese…

Intanto starebbe per andar via un difensore, dopo un solo anno a Londra. Kalidou Koulibaly che piaceva anche all’Inter, sta per accettare un’offerta dall’Arabia Saudita, precisamente dall’Al-Hilal. Ma sicuramente non sarà soltanto l’ex difensore del Napoli ad andare via. In tanti hanno deluso in casa Chelsea, infatti il mercato da quelle parti è assolutamente in gran fermento.

Chelsea, affare bomba: subito ufficiale

Abbiamo parlato di Inter anche perché, con l’ultimo acquisto ormai fatto proprio dai Blues, i nerazzurri possono decisamente sorridere.

Il Chelsea ha twittato: arriva il classe ’97, Christopher Nkunku. Nelle ultime settimane, si era parlato anche di un sondaggio da parte del Napoli per il francese con origini congolesi, visto che i Partenopei potrebbero dover sostituire Victor Osimhen, ma solo se arrivasse un’offerta clamorosa alla scrivania di De Laurentiis. Intanto gli azzurri, possono depennare il nome di Nkunku.

Cosa c’entrerebbe l’Inter è facile da intuire. Con l’arrivo di un nuovo attaccante potrebbe diventare meno rilevante la posizione di Romelu Lukaku in casa dei leoni blu.

Nkunku è un calciatore completo a tutti gli effetti, capace di giocare da trequartista o ai due lati esterni dell’attacco, ma anche da seconda o prima punta.

Il fortissimo calciatore francese, dopo esser cresciuto in una big come il Paris Saint-Germain, si trasferì nel 2019 al Lipsia, dove ha giocato per quattro stagioni, prima appunto, dell’approdo in Premier League.

È con i tedeschi che il classe ’97 ha fatto conoscere ulteriormente il suo nome, segnando 70 gol in 172 presenze con la maglia della squadra di proprietà Red Bull.

Dal 1º luglio 2023 invece, sarà la Blues Partners Limited a pagargli lo stipendio. Ben accolto sui social dai tifosi del Chelsea, l’attaccante arriva per una cifra che si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Certo, non la spesa più folle fatta dai londinesi in questi mesi. Il Lipsia, però, lo pagò appena 13 milioni…