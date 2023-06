L’Inter ne cede un altro: va a giocare con Dzeko

Dopo il quasi certo addio al centravanti bosniaco, l’Inter riflette sulla possibilità di un’altra cessione: raggiunge proprio Dzeko

Meno uno e, forse, meno due. Praticamente quasi in un colpo solo, l’Inter rischia di perdere due attaccanti nel giro di pochi giorni.

Dopo aver nicchiato forse troppo a lungo sul rinnovo di contratto di Edin Dzeko – il bosniaco ha l’accordo in scadenza il prossimo 30 giugno – il club nerazzurro incassa il ‘sì’ del suo attaccante al Fenerbahce, che ha proposto all’ex Roma un ricco biennale da 4,5 milioni di euro a stagione.

Curiosamente dunque la Turchia potrebbe aver ospitato l’ultima partita di Dzeko col club meneghino e contemporaneamente rappresentare l’approdo del successivo passo nella carriera di un attaccante ancora decisivo. Rassegnatasi ormai all’inevitabile, la dirigenza dell’Inter fa i conti con le altre risorse ritenute non funzionali al progetto.

Nonostante la stima del tecnico nei confronti del giocatore resti (quasi) immutata, il sudamericano è in odore di cessione. Il suo rendimento non ha minimamente rispettato le attese, nè tantomeno il lauto investimento per il suo cartellino. La prossima destinazione dell’ex Sampdoria potrebbe essere lo stesso club nel quale si recherà il centravanti bosniaco.

Correa al passo d’addio: Dzeko lo aspetta

Secondo quanto riportato dal portale turco esperto di mercato Fanatik – che già aveva lanciato l’indiscrezione sul corteggiamento del Fenerbahce a Dzeko – il club gialloblù sarebbe interessato ad un altro attaccante della rosa meneghina. Trattasi di quel Joaquìn Correa che sembra davvero aver esaurito tutti i bonus. E con la proprietà, e con la dirigenza e presso i tifosi.

Lo stesso Simone Inzaghi, da sempre suo principale sponsor, è consapevole che, se deve fare un sacrifico tecnico, meglio farlo con un calciatore che non incide piuttosto che con un titolarissimo. Ecco che allora la trattativa potrebbe essere facilmente intavolata.

L’idea dei turchi, che hanno l’intenzione di rispondere immediatamente ai propositi di scudetto-bis dei rivali del Galatasaray, è quella di un prestito con diritto di riscatto. L’ipotesi di rivedere, in Turchia, la coppia Dzeko-Correa con un’altra maglia si starebbe dunque facendo sempre più concreta.

Inutile sottolineare come il reparto offensivo dell’Inter, svuotatosi di due elementi e con la questione Lukaku ancora tutta da definire, sarebbe praticamente sguarnito: Marotta è pronto a lanciare la sua offensiva su altri profili, per garantire ad Inzaghi quella profondità di rosa necessaria per portare l’assalto allo Scudetto. E per fare quanta più strada possibile in quella stessa Champions che ad Instanbul ha visto probabilmente l’ultima recita in nerazzurro di Dzeko e Correa. L’agente di entrambi, Alessandro Lucci, in missione a Istanbul…