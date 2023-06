Inter, che botta: servono 40 milioni

Doccia fredda per Simone Inzaghi: per la firma con l’Inter serviranno ben 40 milioni, si complica l’affare per i nerazzurri

Chiusa una stagione, si pensa già alla prossima. L’Inter è quindi proiettata ai cambiamenti che inevitabilmente riguarderanno la rosa di Simone Inzaghi. E se in attacco il nome che risulta essere maggiormente in bilico è quello di Romelu Lukaku, in mezzo al campo il discorso è differente.

Una delle priorità dei nerazzurri per l’attuale sessione di calciomercato rimane proprio il centrocampo. Ci sarà ben presto da fare i conti con due situazioni abbastanza spinose. La prima riguarda Marcelo Brozovic che, nonostante la lunga scadenza (2026) con la ‘Beneamata’, è apparentemente destinato a cambiare aria nelle prossime settimane.

L’Inter ascolterà le offerte giuste per il croato – c’è già una trattativa ben avviata con l’Al-Nassr – che non rientra più tra le priorità di Simone Inzaghi. In cabina di regia, infatti, ha brillato a più riprese Hakan Calhanoglu.

Il turco, dalla trequarti, è stato spostato davanti alla difesa durante il periodo in cui Brozovic è rimasto ai box per infortunio. E adesso, per circa 30 milioni, l’ex Dinamo Zagabria spiccherà il volo. Si era parlato insistentemente di Barcellona lo scorso gennaio nell’ambito dell’affare Kessie, adesso si attendono novità dal club che farà la mossa decisiva per portarlo via da Milano. In corsa l’Al-Nassr, che mette sul piatto cifre altissime, e sempre il Barcellona.

Post Brozovic: 40 milioni per il colpo dalla Liga

Occhio anche a Nicolò Barella che piace tanto in Premier League, dove Liverpool ma soprattutto Newcastle hanno pensato ad una possibile offerta. I ‘Magpies’, al di là di Tonali, non hanno chiuso le porte in faccia al gioiello ex Cagliari. In ogni caso l’Inter è già a caccia proprio in quella zona del campo dei profili giusti da consegnare il prima possibile nelle mani di Simone Inzaghi. Dalla Spagna, però, non arrivano propriamente buone notizie.

Perchè secondo quanto viene riportato da ‘Fichajes.net’, gli occhi dell’Inter e non solo sono proiettati direttamente in casa Valencia. Insieme al Liverpool, infatti, la società di viale della Liberazione ha da mesi messo nel mirino il forte centrocampista statunitense Yunus Musah. 20 anni, in scadenza nell’estate 2026 con la società iberica, Musah è considerato il perfetto erede di chi partirà tra Brozovic e Barella. Così come, in egual maniera, Klopp lo desidera fortemente per potenziare la mediana dei ‘Reds’ dopo un’annata a dir poco deludente.

Il Valencia, d’altro canto, darà a Ruben Baraja l’ultima parola sulla cessione del centrocampiste. Il mister, infatti, dovrà dire la sua sull’ipotetica partenza dell’americano in direzione Milano. Ma intanto il Valencia, in attesa di offerte ufficiali che non sono state ancora recapitate, ha fissato il prezzo. Musah non si muoverà per meno di 40 milioni di euro: una bella botta per il club di Steven Zhang che di certo non si aspettava una richiesta tanto importante per il classe 2002.