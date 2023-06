Juve, sogno definitivamente svanito: il terzo ritorno è vicino

Sfuma definitivamente il sogno della Juventus: il terzo ritorno è molto vicino. Brusco risveglio per i tifosi bianconeri

Anche perché prigioniera del suo oneroso contratto (altri due anni a 7 milioni di euro netti annui), la Juventus ha confermato il tecnico Massimiliano Allegri.

Tuttavia, la piazza bianconera mugugna. Il tecnico livornese non è mai stato particolarmente amato dalla tifoseria juventina per via della sua filosofia di gioco troppo pragmatica. Difensiva

Dalla sua parte aveva solo i risultati. Ma ora, dopo l’ultima fallimentare stagione bianconera, Allegri non può chiamarli a sua difesa. Ragion per la quale la tifoseria bianconera sogna di vedere qualcun altro sulla sua panchina.

Il nome che più solletica la fantasia dell’esigente piazza bianconera è quello di chi alla Juventus ha lasciato un dolcissimo ricordo.

Juve, sogno definitivamente svanito: Zidane vicino al terzo ritorno al Real Madrid

L’oggetto del desiderio dei tifosi juventini è, ovviamente, Zinedine Zidane, grande ex bianconero e fermo da due anni dopo la fine della sua seconda esperienza sulla panchina dei blancos di Spagna.

Tuttavia, proprio il numero 1 del Real Madrid, Florentino Perez, rischia di risvegliare bruscamente dal loro sogno a occhi aperti i fan bianconeri. Il numero 1 della Casa Blanca, infatti, vorrebbe inserire nell’organigramma societario Zizou con il ruolo di consigliere, come nella stagione 2010-11, pronto a scendere nell’agone nel caso in cui le cose non dovessero andare secondo le aspettative.

Del resto, l’ascendente dell’ex campione del mondo è ancora forte sulla rosa delle merengues così come il suo peso specifico nelle strategie di mercato dei blancos nonostante, come detto, abbia lasciato la Casa Blanca due anni fa.

La sua opinione ha contato, ad esempio, nell’ingaggio di Camavinga, Tchouameni (anche se arrivato quando non era il titolare della panchina madridista da un anno, e Jude Bellingham, appena prelevato dal Borussia Dortmund per 103 milioni di euro.

Non solo. Il ritorno al Real Madrid di Zidane potrebbe agevolare il buon esito della trattativa per portare al ‘Santiago Bernabeu’ Kylian Mbappé. Il fuoriclasse del Paris Saint-Germain ha chiesto alla dirigenza del club transalpino di non prorogare di un anno il suo contratto, in scadenza nel 2024.

Molto probabile che a questo punto il Real Madrid torni all’assalto del fuoriclasse francese. E proprio l’eventuale presenza di Zidane potrebbe dare una grossa mano a Florentino Perez nel suo intento di aggiungere un altro nome alla sua collezione di ‘galacticos‘.

Tuttavia, per il suo ritorno alla Casa Blanca Zizou pretende garanzie. Abituato a essere un leader in campo e a fare le fortune delle squadre di cui ha vestito i colori, non vuole essere una semplice figura di contorno, una ‘figurina’ da esibire a favore di taccuini e telecamere ma vuole pieni poteri.

Florentino Perez, che non ama che qualcuno gli faccia ombra, accetterà? Staremo a vedere. Intanto i tifosi bianconeri incrociano le dita perché, in fondo, sognare di vedere Zidane sulla panchina della Juventus non costa nulla.