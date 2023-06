Milan, colpo a sorpresa dall’Inghilterra: affare da 40 milioni

Il Milan sul mercato vive una fase delicata nella sua storia recente. Sta, infatti, letteralmente rivoluzionando tanto la rosa quanto lo staff dirigenziale, come certificato dagli addii di Massara e Maldini. Con gli 80 milioni portati da Tonali, arriva però il colpo dalla Premier League.

C’è senza ombra di dubbio tensione in casa Milan, per una serie di motivazioni. La cessione, ormai imminente a quanto pare, di Sandro Tonali rappresenta, metaforicamente parlando, al goccia che ha fatto traboccare il vaso. C’è scoramento e paura di non poter più lottare per le più alte posizioni della Serie A e per l’Europa, con i primi campanelli d’allarme che hanno iniziato a suonare con gli allontanamenti, per così dire, tanto di Maldini quanto di Massara. Adesso, però, si sta lavorando al grande colpo dalla Premier League, per una cifra che è pari a 35 milioni di sterline (circa 40 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Colpo dalla Premier League inglese

La Premier League inglese, come è noto, sta diventando sempre più una sorta di Superlega. Lì, infatti, ci giocano ormai tutti i più grandi campioni su scala internazionale e molto spesso, anche pescando su squadre di seconda fascia o su seconde linee, si possono trovare dei profili di grande impatto in Serie A.

Il Milan, in tal senso, si è andato ad aggiungere alla corsa per Antonee Robinson. Ha disputato, infatti, una grandissima stagione in Premier League nella annata che si è appena conclusa ed ora è pronto al grande salto. Il Fulham, la squadra che ne detiene il cartellino e che fin qui ha goduto delle sue qualità, ne fa una valutazione che si aggira intorno ai 35 milioni di sterline. A riportare la notizia dei rossoneri interessati al difensore centrale è il Daily Mail, che aggiunge come la trattativa potrebbe subire una accelerazione concreta nel caso in cui dovesse partire uno dei difensori titolari di Pioli.

Robinson nel mirino del Milan

C’è, però, da tenere in considerazione che sul giocatore la concorrenza è forte e di alto profilo. Da tempo, infatti, sulle sue tracce si stanno muovendo tanto il Newcastle quanto il Marsiglia, ma nelle ultime ore si è aggiunto anche il Manchester City di Pep Guardiola. Insomma, bisogna accelerare per bruciare una simile concorrenza.