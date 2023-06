Un vestito che fa sognare: Eleonora Incardona lascia tutti senza fiato

Ancora una volta Eleonora Incardona lascia tutti a bocca aperta: il vestito manda in visibilio. Da non crederci

Dura la vita delle influencer. Non credete che sia tutta feste, aperitivi, selfie e ospitate in tv. Fare l’influencer è una vera professione e per esercitarla al meglio ci vogliono determinazione e soprattutto un ‘fisico speciale’, come da titolo di una popolare hit di Luca Carboni.

La concorrenza è spietata e aumenta di giorno in giorno. Dunque, non basta avere solo un bel viso e curve al top. Occorre anche l’autodisciplina di un monaco zen o di samurai per sopportare le lunghe sessioni di shooting sotto il sole mentre tutti gli altri si rinfrescano sorseggiando un drink sotto l’ombrellone o immergendosi in uno specchio d’acqua, sia esso una piscina o il mare.

Ne sa qualcosa Eleonora Incardona che, inseguita dai brand data la sua prorompente bellezza, anche in piena estate non si risparmia sul fronte professionale.

Un vestito che fa sognare: Eleonora Incardona lascia tutti a bocca aperta

Estate di lavoro per la bellissima Eleonora. Per andare in vacanza c’è ancora tempo. Del resto, è così bella che i brand fanno a gara per averla come testimonial dei loro marchi, con Eleonora che, quindi, è costretta agli straordinari per accontentarli tutti.

Di certo chi non si lamenta dell’iperattivismo di Eleonora Incardona è il suo esercito di follower visto che condivide sul suo profilo Instagram tutte le sue sessioni di shooting.

L’ultima, poi, li ha lasciati a bocca aperta. Con le mani appoggiate a una balaustra di vetro, Eleonora si staglia in tutta la sua statuaria bellezza sullo skyline di Milano. Make up perfetto, nonostante lo shooting en plein air e quindi sotto il sole, e tacchi a spillo, Eleonora domina tutta la scena come una vera regina del web e dei social network.

Tuttavia, a far sognare i follower è il vestito, a motivi floreali, che l’influencer e imprenditrice indossa. Per una volta il suo outfit non lascia scoperto il suo rigoglioso décolleté bensì uno stacco di coscia da cui è impossibile staccare gli occhi.

Non per nulla, a stretto giro, una pioggia di emoji con gli occhi a cuoricino e di complimenti si è abbattuta su tale foto: dai semplici ma eloquenti ‘che bellissima’ e ‘che donna meravigliosa’ a ‘looks fabulous in this outfit‘ di un ammiratore straniero.

Insomma, le sue strepitose curve non conoscono confini, con un’Eleonora Incardona che, pertanto, è a buon diritto una delle eccellenze del made in Italy che anche grazie al suo sex appeal conquista sempre più estimatori.