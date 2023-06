Serie A: Dia regalo per la Champions, accordo per lo scambio

La Serie A si prepara ad un trasferimento a dir poco importante. Dopo l’ultima stagione da sogno, Boulaye Dia è pronto a passare dalla Salernitana alla grande del campionato. La trattativa si chiude con lo scambio e rappresenta il regalo per i tifosi per la qualificazione in UEFA Champions League.

E’ stata una stagione incredibile quella disputata da Boulaye Dia, che con la maglia della Salernitana è andato oltre anche le più rosee aspettative. Per quanto, comunque, dopo quanto visto con il Villarreal, anche in ambito europeo, ci fossero pochi dubbi circa le sue reali qualità. I granata, come era facilmente prevedibile, lo hanno riscattato, versando nelle casse del Sottomarino giallo i 12 milioni previsti dall’accordo. Adesso, però, su di lui ci sono tutte le grandi della nostra Serie A, con una squadra pronta a scattare seriamente. La soluzione giusta per chiudere questo affare è quella dello scambio.

Dalla Salernitana alla big di Serie A

E’ stata una delle più piacevoli rivelazioni di questa Serie A 2022 / 2023, dal momento che a suon di gol e di assist ha trascinato la Salernitana ad una annata memorabile per la sua storia. Adesso, però, si ha la netta impressione che la sua avventura in Campania sia giunta al capolinea.

Per lui, infatti, suonano le sirene dei più grandi club di Serie A, che in maniera del tutto inevitabile possono offrire una visibilità e dei palcoscenici completamente diversi. In tal senso la Lazio lo ha individuato come profilo ideale per collocarlo alle spalle a Ciro Immobile. Sarri, infatti, ha chiesto alla società uno sforzo dal momento che quest’anno è pesata tanto l’assenza di un nove di scorta, per così dire. Ed in tal senso Dia è in cima alla lista. Su di lui, però, come detto, ci sono tanti club, a partire da Inter e Fiorentina. I biancocelesti, però, hanno la possibilità di poter chiudere l’affare grazie ad uno scambio interessante.

Dia alla Lazio, arriva la svolta

I biancocelesti, infatti, stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, sono pronti ad inserire, per ottenere il sì della Salernitana, uno tra Basic e Marcos Antonio con la formula del prestito. Sono profili che piacciono ai granata e che per la Serie A rappresentano sicuramente dei profili di assoluta affidabilità.