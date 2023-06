Un solo obiettivo: il Milan ha scelto il super colpo

Il Milan è da qualche giorno al centro delle più importanti trattative di mercato. I rossoneri hanno incassato più di 70 milioni dalla cessione di Tonali

Un’operazione iniziata e chiusa in tempi talmente rapidi che in casa Milan non si ha avuto ancora il tempo di elaborare compiutamente. Sta di fatto che la clamorosa cessione di Sandro Tonali agli inglesi del Newcastle per la cifra monstre di 70 milioni di euro, più forse altri cinque che possono arrivare dai famigerati bonus, ha dato una scossa a un mercato che fino ad ora non aveva regalato alcuna emozione.

Anzi, prima della trattativa tra i rossoneri e le Magpies bianconere nessuno dei cosiddetti grandi club aveva messo a segno acquisti o colpi di rilievo. Tante chiacchiere e un gran fluire di rumors e indiscrezioni, ma nulla di concreto e tangibile.

La sorprendente e rapidissima cessione di Sandro Tonali al Newcastle ha però cambiato le carte in tavola e impresso un’importante accelerazione a trattative finora solo teoriche. E soprattutto ha messo il Milan nelle condizioni di mettere a segno almeno un paio di colpi di spessore, necessari a rinforzare la squadra e a rassicurare una tifoseria già in allarme dopo l’addio del direttore generale Paolo Maldini.

Con quasi ottanta milioni in cassa i rossoneri dispongono di un budget che in Italia in questo momento non ha nessuno,, soldi che la dirigenza vuole reinvestire quasi in toto. Il primo obiettivo è il giovane centrocampista italiano più desiderato, il romano Davide Frattesi che ha sì raggiunto un’intesa con l’Inter ma non direbbe di no al trasferimento al Milan.

Il grande obiettivo: i tifosi del Milan sognano un grande centrocampista

I tifosi del Diavolo però e forse gli stessi dirigenti sognano di vedere a Milanello un altro giocatore, colui che è il vero grande obiettivo oggetto di trattative nei prossimi giorni. Parliamo di Sergej Milinkovic-Savic che dopo otto anni trascorsi a Roma nella Lazio, a un solo anno dalla scadenza di contratto, vuole misurarsi con una piazza diversa da quella romana.

Trattare con il presidente Lotito non è facile, ma il Milan ha dalla sua una forza economica appena acquisita che potrebbe fare la differenza. Il patron biancoceleste vuole non meno di 35 milioni di euro per cedere il forte centrocampista serbo e il Diavolo sembra disposto ad accontentarlo. Occhio però alla concorrenza: Inter e soprattutto Juventus sono entrambe in corsa per il giocatore serbo. Si preannuncia un tiratissimo derby a tre.