Monica Bertini, vacanze a Miami: l’ultima foto fa impazzire Instagram

E’ un periodo di relax per Monica Bertini. La bella giornalista parmense si gode l’inizio dell’estate al termine di una stagione intensa

La vacanza è strameritata. Monica Bertini, la bella giornalista sportiva e conduttrice tv, si sta concedendo qualche giorno di giusto relax al termine di una stagione quanto mai intensa.

Quarant’anni compiuti qualche settimana fa, originaria di Parma, è ormai da anni una delle colonne portanti della redazione sportiva di Mediaset all’interno della quale nel coros dle tempo ha compiuto significativi passi in avanti.

Da conduttrice del tg quotidiano Sport Mediaset, la Bertini da un paio di stagioni presenta, insieme a Massimo Callegari, uno dei programmi storici dell’azienda di Cologno Monzese, vale a dire Pressing. Sotto la sua conduzione il popolare contenitore sportivo ha fatto registrare degli eccellenti dati d’ascolto.

Anche perchè va comunque sottolineato come l’accresciuto interesse fatto registrare per il programma calcistico sia dovuto in parte alla straordinaria avvenenza della giornalista emiliana. Una bellezza che risalta soprattutto negli scatti che Monica Bertini pubblica con regolare continuità sul suo profilo Instagram. Sono quasi mezzo milione i followers che seguono abitualmente la conduttrice e ne apprezzano l’originalità dei post.

La presenza sui social della Bertini ha senza dubbio fatto da cassa di risonanza alla sua già consistente popolarità, aumentata a dismisura negli ultimi anni. C’è anche un altro aspetto che rende ancora più accattivante il suo profilo, l’assoluta riservatezza della giornalista in merito alla sua vita privata. Le ultime voci sulla sua condizione sentimentale della Bertini risalgono a più di un anno fa, quando si diffusero indiscrezioni a proposito di una relazione tra lei il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio.

Monica Bertini negli USA, le prime foto della vacanza mandano in visibilio i fan

Rumors che non hanno trovato conferma, ma che restano in sospeso. Sta di fatto che grazie alla sua riservatezza Monica Bertini riesce a tenere ben separata la sfera pubblica da quella personale. Ora si si sa di lei che è partita per Miami, la capitale della Florida dove trascorrerà un periodo di vacanza. E i primi scatti in tal senso postati su Instagram hanno già mandato i fan in visibilio.

In una delle foto con l’Oceano sullo sfondo la bella Monica indossa una camicia verde aperta sul davanti e sotto una maglietta decisamente scollata che mette in notevole risalto il suo prorompente décolleté. Gli occhiali da sole e un sorriso ammaliante completano un’immagine che in poche ore ha fatto il record di clic e di ‘mi piace’.