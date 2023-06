Clamoroso: Juve, pagano subito la clausola

Niente Juventus per il calciatore che sembra già pronto a fare i bagagli: c’è un club disposto a pagare la clausola rescissoria

Ancora meno di una settimana e il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti. Tutto sommato una buona notizia per la Juventus che proprio in questi giorni è alle prese con la costruzione della propria rosa per il futuro.

Ci sono tanti calciatori bianconeri in scadenza di contratto che stanno lavorando con la società per il rinnovo ma al momento non si è riusciti a trovare l’intesa. L’apertura ufficiale della trattative aiuterà il club di mister Massimiliano Allegri a sbrogliare la matassa.

Tra i tanti giocatori prossimi a salutare la Vecchia Signora, figura anche il nome di Adrien Rabiot. Centrocampista francese vero protagonista in stagione che sembrerebbe prossimo a salutare la Juve a zero. Un tentativo per la permanenza è già stato fatto ma senza esito positivo.

Per ogni bianconero che andrà via servirà un sostituto, la società lo sa bene e per questo sta continuando a sondare il terreno con la speranza di poter consegnare al mister i profili migliori. Attenzione però, perché proprio in questi giorni un vecchio obiettivo del club sembra pronto ad accasarsi altrove: la squadra appare pronta a pagare la clausola.

Niente Juventus, c’è un altro club pronto a pagare la clausola rescissoria

Sarebbe un’altra beffa per la società juventina che in questo giorni a trattato con l’Udinese per il difensore Rodrigo Becao, altro profilo destinato a saltare. Insieme al brasiliano potrebbe anche definitivamente sfumare l’operazione Antoine Grizmann.

Il francese classe 1991 è legato al Barcellona fino al 2024, anche se è stato girato in prestito all’Atletico Madrid, ma proprio quest’estate potrebbe cambiare aria: bastano 25 milioni di euro.

Soldi che l’Atleti di Diego Pablo Simeone non sembrerebbe particolarmente disposto a spendere. Piuttosto, chi sembra invece pronto a sborsare una cifra simile sono gli arabi dell’Al-Nassr. Secondo diverse indiscrezioni, la società che ha già acquistato Cristiano Ronaldo a gennaio vorrebbe fare un tentativo per il francese.

Ad aver frenato la Juventus non è tanto il costo del cartellino, assolutamente accessibile per un giocatore poliedrico e con le sua qualità, ma l’ingaggio: attualmente percepisce qualcosa come 20 milioni di euro all’anno. Soldi destinati ad aumentare ulteriormente se accetterà il trasferimento in Saudi Pro League. Estate calda anche per Griezmann che sembra ormai destinato a doversi trovare una nuova casa.