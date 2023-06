Colpaccio Zapata: nuova squadra in Serie A

Duvan Zapata può lasciare l’Atalanta ed essere il nuovo bomber di un’ambiziosa squadra in Serie A, che punterà molto sul colombiano

Il numero 91 ha fatto la storia dei bergamaschi, ma potrebbe ora essere tentato da una nuova avventura. Potrebbe essere l’uomo giusto per un team alla ricerca di un bomber determinante in area di rigore.

Le manovre di calciomercato interessano tutte le squadre di Serie A e saranno tanti i bomber che cambieranno squadra. Alla ricerca di gol ma anche di nuove esperienze, senza per questo essere irriconoscenti verso il passato. Si muovono i centravanti quindi e anche in fretta, considerando come i tecnici siano già impazienti di andare in ritiro.

Duvan Zapata lascerà l’Atalanta, l’avventura del colombiano in Serie A proseguirà altrove. È chiuso da Hojlund, i bergamaschi stanno pensando ad altro in attacco mentre il bomber comunque sente di poter dare il suo contributo in campionato. Nessun addio polemico, solo la voglia di essere nuovamente protagonista in un campionato che conosce molto bene

Zapata, pronta una big per lui

Il centravanti è entrato nella storia bergamasca, il boato della Champions League non si dimentica così facilmente. Passata l’epoca d’oro, potrà essere comunque un calciatore determinante per un’altra big che cerca gol e qualità lì davanti, avendo così una garanzia di peso.

Il colombiano può giocare con ogni modulo offensivo, da punta centrale ha ancora tanta verve offensiva da poter offrire. La Fiorentina punta Duvan Zapata, potrebbe essere il cannoniere giusto per la squadra gigliata.

Vincenzo Italiano vuole un bomber, nell’ultima stagione ha avuto qualche difficoltà al centro dell’attacco. Cabral ha mostrato buone cose soprattutto nel 2023, mentre il caso particolare è stato quello di Jovic, che non ha reso secondo le aspettative. Secondo Todofichajes, il balletto delle punte potrebbe portare alla partenza del croato (che ha anche una formula contrattuale a spingere per l’addio immediato), trovando subito nel centravanti dell’Atalanta la guida sicura per il prossimo futuro.

Fiorentina e Atalanta saranno in trattativa, per una decina di milioni di euro l’affare potrebbe andare in porto. Duvan Zapata andrà a Firenze per rilanciarsi e sentire l’affetto del pubblico, ci sarà una nuova esperienza italiana per lui dopo aver indossato in passato anche le maglie di Napoli, Udinese e Sampdoria. I gol del centravanti per la viola in Serie A e chissà anche per una rivincita in Conference League, se la Juve sarà esclusa dall’Uefa.