Jorginho di nuovo in Serie A, arriva l’annuncio dell’agente

Uno dei nomi più chiacchierati dell’ultimissimo periodo è quello di Jorginho. L’Arsenal, infatti, sta cercando di chiudere per Declan Rice e quindi si rincorrono le voci relative al suo addio ed al suo approdo in Serie A. Ed a fare chiarezza è direttamente il suo agente in diretta.

Dopo anni fantastici al Chelsea, Jorginho ha cambiato sponda in quel di Londra e si è accasato all’Arsenal. I Gunners a gennaio sembravano lanciatissimi verso una sorprendente conquista della Premier League, ma alla fine si sono dovuti arrendere al Manchester City. Ora Arteta, per riprendere il discorso interrotto, vuole ripartire da un grande innesto a centrocampo. Si tratta di Declan Rice, per il quale sembra disposto ad investire più di 100 milioni di euro. Per questo sembra che si stia preparando il grande ritorno in Serie A di Jorginho. E su questo si è pronunciato direttamente il suo agente.

Torna in Serie A? C’è l’annuncio

Nel caso in cui dovesse arrivare Declan Rice, lo spazio nello scacchiere tattico di Mikel Arteta si ridurrebbe. Il regista ha bisogno di giocare anche in ottica Nazionale e per questo si fanno sempre più insistenti le voci relative ad un suo ritorno in Serie A.

In particolar modo è la Lazio la squadra ad essere accostata più costantemente all’italobrasiliano. Lì, infatti, ritroverebbe quel Maurizio Sarri col quale prima al Napoli e poi al Chelsea ha fatto cose straordinarie. Su questa ipotesi di mercato ha fatto chiarezza niente poco di meno che il suo agente, Joao Santos, in diretta a TVPlay. Queste le sue parole: “Non c’è nessuna trattativa in essere con la Lazio. La nostra idea per la prossima stagione è quella di restare all’Arsenal, dove c’è Arteta che è il miglior allenatore in Inghilterra. Nessuno conosce il calcio come lui”.

Jorginho alla Lazio, nulla da fare

Con l’Arsenal, dal suo arrivo nella sessione di mercato invernale scorsa, ha collezionato 16 presenze, di cui una buona parte da titolare. A far spazio all’eventuale arrivo di Rice sarebbe, dunque, verosimilmente Partey, con i due che dunque resterebbero a contendersi una maglia. Seppur con caratteristiche molto differenti. Dunque, a meno di ribaltoni, è rimandato ancora il ritorno in Italia di uno dei più grandi calciatori di questa generazione.