Cristina Buccino, via il bikini: l’ultima foto infiamma Instagram

Una foto su Instagram che fa girare la testa: Cristina Buccino è incandescente, niente bikini ed i fan vanno in visibilio

È ormai un vero e proprio pilastro del mondo dello spettacolo, un modello che molti oramai seguono. La sua bellezza è sotto gli occhi di tutti ma Cristina Buccino proprio non vuole saperne e prosegue nell’ammaliare i milioni di ammiratori che da tanto tempo la seguono con costanza.

Ma la Buccino è molto di più e lo ha dimostrato coi fatti. Dagli esordi come modella a influencer fino a conduttrice di successo. Ha preso parti a trasmissioni importanti come ‘Ciao Darwin’, ‘Mistero’, ‘L’Eredità’ e lo sportivo ‘Tiki-Taka’ co-condotto insieme a Melissa Satta. Su Instagram ha oltre 3 milioni di followers che rimangono senza parole alla pubblicazione di ogni suo scatto sui social. Curve esplosive ed un’eleganza che l’hanno resa celebre e amatissima. Tra likes e commenti, poi, i numeri dell’ex modella sono davvero notevoli.

Cristina Buccino nasce a Castrovillari, in provincia di Cosenza, il 16 giugno 1985. Il suo zoccolo duro di fan non può proprio più fare a meno – a maggior ragione con l’avvento dell’estate – delle sue forme esplosive. Una bellezza che ha pochi termini di paragone nel mondo dello spettacolo e allo stesso tempo è davvero tanto seguita anche dal popolo femminile. Un discorso abbastanza raro, ma la sensualità della Buccino colpisce di continuo proprio tutti. Cristina ha anche due sorelle: Donatella e Maria Teresa.

No al bikini: Cristina Buccino lascia a bocca aperta

Su Instagram la bella Cristina sta davvero dando il meglio di sè negli ultimi tempi. Il caldo è arrivato ma a rendere tutto davvero bollente ci pensa proprio la sexy calabrese che lascia – giorno dopo giorno – pubblica istantanee che fanno impazzire proprio tutti. A bocca aperta, pronti solo a ‘venerare’ la bellezza della Buccino che con la sua ultimissima foto è parsa più scottante che mai.

Niente bikini ma totalmente senza veli e coperta solo da una vestaglia nera semitrasparente. Cristina posa ed i suoi ammiratori sono letteralmente senza parole. Il corpo della 38enne è mozzafiato e viene mostrato praticamente tutto. Le sensualissime lunghe gambe della conduttrice ed influencer sono sotto gli occhi di tutti. Mentre il dècolletè è semplicemente esagerato: un lato A da far girare la testa.

Come si suol dire ‘Il sole bacia i belli’ e, da questo punto di vista, Cristina Buccino viene abbracciata da una luce tutta sua. Già abbronzatissima ed in forma più che mai, ha fatto ancora faville: ed in poche ore, migliaia di commenti e likes si sono susseguiti in supporto di una delle donne più belle d’Italia.