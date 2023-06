Delia, il costume è ‘aperto’: così si vede tutto

Delia Duran rende più piccante l’estate, le foto della modella venezuelana diventano un antipasto rovente sui social

La modella venezuelana è in piena forma, lo conferma sui suoi profili social. Nel presentare una linea di costume, le sue forme prorompenti straripano per la gioia dei tanti fan che la seguono con attenzione anche per la vita privata.

Delia è tornata e stupisce subito tutti. Era da giorni che i fan attendevano qualche news dalla modella venezuelana, che ha spiazzato direttamente i suoi sostenitori virtuali. Delia Duran è ormai al centro dell’attenzione e non soltanto per una vita privata che spesso diventa protagonista.

La modella venezuelana è legata all’attore Alex Belli. Una coppia di… Belli di nome e di fatto, si sono conosciuti al Grande Fratello Vip e tra alti e bassi proseguono la loro storia. Non è un caso come ci sono altre foto che li ritraggono insieme sui social, ma prima la modella venezuelana ha postato uno scatto dall’alto tasso erotico. Un po’ come a mettere la priorità digitale sulla vita di coppia.

Delia Duran, foto hot per i fan

È protagonista delle pagine dei gossip, spesso diventa l’assoluta star anche per il suo quotidiano. Ha fatto discutere nei giorni scorsi anche il suo cambio look, schiarendo un po’ i capelli da un’istituzione del ramo come Federico Fashion Style. Divisi i fan su questa schiarita improvvisa, ha rimesso però tutti in riga con uno scatto fiammante. Delia Duran super hot, il costume non contiene tutta l’avvenenza della venezuelana.

Una foto quasi vietata ai minori, non è un caso come sia diventata subito virale. In formissima per presentare i prodotti di uno brand, Delia Duran ha così alzato letteralmente la temperatura, chissà quanto sarà geloso proprio il suo compagno Alex Belli.

L’amore prosegue, ma di certo la modella venezuelana è davvero in grande mostra, i fan apprezzano decisamente quanto visto e i social sono in bollore. Il click da Ibiza è accompagnato anche da un testo: “Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone”.

Ibiza teatro di erotismo, Delia Duran non si lascia sfuggire l’occasione per colpire nel segno e travolgere il mondo del web. Solo su Instagram sono arrivati a un milione i fan della modella, che cerca anche un po’ di riscatto nella prossima stagione televisiva. In una fase di riassetto per i programmi, potrebbe esserci anche qualche occasione per lei, escludendo i soliti reality show.