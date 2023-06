Subito via dalla Juve: arriva la rescissione!

I bianconeri stanno cercando di sfoltire la rosa. Gli uomini mercato vicino ad una risoluzione di alto livello

Tornare competitiva per la Vecchia Signora non sarà semplice. L’attacco della Premier e dei soldi arabi ai nostri club rendono chiara la differenza di potenzialità tra la serie A e gli altri campionati.

Il Newcastle mette nel piatto 80 milioni e porta via Alessandro Tonali, ultima bandiera milanista. Marcelo Brozovic emigra all’Al Nassar di Cristiano Ronaldo, preferendolo alla corte meno facoltosa del Barcellona. La Juventus, senza i soldi della Champions, deve fare di necessità virtù, puntando in primis a cedere chi risulta evidentemente fuori dal piano tecnico.

Una al momento la certezza alla Continassa: il tecnico sarà Massimiliano Allegri. Forte di un contratto da 7 milioni netti fino al 2025, l’allenatore toscano sta dando le coordinate del mercato a Giovanni Manna e Francesco Calvo.

Il ds dell’Under 23 e il Chief Football Officer si occupano delle trattative. Stato dell’arte che alla Continassa sperano sia momentaneo, in attesa che Aurelio De Laurentiis liberi Cristiano Giuntoli. Il ds toscano è vincolato al Napoli fino al 2024, in parola con i bianconeri che hanno puntato su di lui per aprire il primo ciclo post plusvalenze.

La Juve ci prova: si lavora alla rescissione per Arthur

Il 24 marzo scorso sono stati diffusi gli ultimi numeri del bilancio. Come scrive rainews.it, nel primo semestre 2022-2023 il bilancio segna rosso per 29,5 milioni, comunque in calo rispetto alla perdita di 112,1 milioni rispetto ad un anno fa.

Come riporta la relazione finanziaria, l’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2022 risulta pari a 333 milioni (153 milioni al 30 giugno 2022). La strada imboccata è quella giusta e la Juventus vuole mantenere la rotta. Per abbassare il monte ingaggi si lavora alla risoluzione contrattuale di Arthur Melo, vincolato alla Juve fino al 2025.

Il calciatore costa circa 6,6 milioni lordi a stagione, riuscire a liberarsi dell’ingaggi del centrocampista sarebbe un colpo importante. Gestito dalla Ppmanagment dei Pastorello, il centrocampista brasiliano è reduce da una stagione horror al Liverpool. In Premier zero minuti, solo 13′ in Champions: Sono 63′ in EFL Trophy, mentre le due uniche due gare intere le ha disputate in Premier League 2.

Per la Juventus il fallimento del brasiliano è stata una vera mazzata. L’accordo con i Reds, oltre al prestito oneroso di 4,5 milioni di euro, prevedeva un riscatto a 37,5 milioni di euro pagabili in 4 esercizi. Ora, secondo Globoesporte, la Juventus e l’ex Barcellona starebbero trattando la risoluzione del contratto, ipotesi che dovrebbe prevedere un indennizzo al giocatore.

Il calciatore, arrivato a Torino nel 2020 in un’operazione che ha portato Miralem Pjanic al Barcellona, avrebbe estimatori in Turchia e un paio di squadre in Premier, Aston Villa e Newcastle. I bianconeri tentano il colpaccio, non sarà facile.