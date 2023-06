È deciso: lascia la serie A per il Chelsea

Questo giocatore abbandonerà la Serie A per giocare con il suo nuovo club: il Chelsea. La Premier è pronta ad accoglierlo a braccia aperte

La Serie A è arrivata in un periodo storico nel quale le cessioni saranno numerose. Perlopiù in favore del campionato estero, che sembra voler proseguire senza alcuna sosta la sua egemonia grazie a budget faraonici e un maggiore appeal per quanto concerne il campionato.

La notizia che sta per emergere a breve riguarda l’ennesima trattativa di un giocatore del campionato nostrano in procinto di andare a giocare altrove: ecco di chi si tratta per la precisione.

Il Napoli grazie al suo scudetto non ha solamente riportato nella propria bacheca un trofeo che mancava da anni e anni. Ma ha anche fatto schizzare alle stelle il valore di alcuni dei suoi giocatori migliori. Basti pensare al talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia, che alla sua prima annata in A ha già conquistato il cuore di tutti i tifosi. Partenopei e non.

Un percorso simile lo ha vissuto il suo compagno di reparto Victor Osimhen, per quanto fosse stabilmente e ad alti livelli ben inserito nei meccanismi della squadra già da parecchio tempo. Ma merita comunque una menzione.

Anche perché si sta parlando proprio di lui, come protagonista di questo articolo. Tempo fa le sirene inglesi avevano suonato da tutt’altra parte. Questa volta, a svariati chilometri di distanza, si sono fatte nuovamente sentire con tutto il loro interesse. Si potrebbe trattare di un derby a tutti gli effetti, per quanto la geografia in tal senso non sembri essere d’aiuto. Ad ogni modo, nel prossimo paragrafo si potranno sapere finalmente maggiori dettagli riguardo questa presunta trattativa. Non si è ancora parlato di cifre, ma l’intento del club in questione è chiaro.

Osimhen al Chelsea: c’è la suggestione

Il potenziale interesse del Chelsea per il bomber nigeriano Osimhen nelle ultime ore è diventato più intenso che mai. Tempo fa per il cartellino del giocatore si era fatto avanti il Manchester United, costantemente alla ricerca di una soluzione per il rebus prima punta. Ebbene, un profilo del genere farebbe comodo anche ai Blues, per quanto abbondino di giocatori nel loro reparto offensivo.

Basti pensare che solamente in attacco la squadra londinese conta ben 12 attaccanti. Ad ogni modo, questo post apparso su Twitter parla in maniera chiara.

Chelsea are considering bidding for Victor Osimhen this summer. – @Football_LDN — Simon Phillips (@siphillipssport) June 26, 2023

Insomma, nel caso in cui si dovesse concretizzare questo affare farebbe contenti tutti.