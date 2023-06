La Juve perde anche lui: ha scelto Liverpool

La Juventus incassa un brutto colpo in questo mercato: i bianconeri hanno perso anche lui, ha scelto il Liverpool e la Premier

Un mercato all’insegna quasi della spending review in casa Juventus, con il club chiamato a fare di necssità virtù in un’estate complicata. Il ds in pectore Giuntoli, d’altronde, è stato chiamato anche per questo; il dirigente ha mostrato di essere davvero bravo con pochi fondi a disposizione, lavorando molto sulle idee.

A Napoli ha vinto uno scudetto nel campionato appena finito e alla Continassa hanno pensato come sia l’ideale per poter risorgere dopo una stagione tormentata, vissura praticamente sulle montagne russe; colpa anche di una penalizzazione prima data e poi tolta, fino al -10 totale che ha spinto fuori dalla prossima Champions League i bianconeri.

E così, proprio in virtù della mancata qualificazione alla più importante competizione europea per club, in casa Juve si dovrà lavorare maggiormente sulle idee, sacrificando se necessario qualche big della rosa e puntando sui giovani talenti provando ad anticipare la concorrenza.

In attesa dei primi colpi, la Juve proprio ieri ha però annunciato un rinnovo atteso ed importante; è quello di Rabiot che resta ancora in bianconero per la gioia di Allegri che pure ne aveva chiesto a gran voce la riconferma.

Juventus, che beffa: salta un possibile acquisto

La Juventus, dicevamo, è al lavoro anche e soprattutto sui giovani talenti da soffiare agli avversari. Non sempre ci si riesce, perché la concorrenza potendo disporre di una disponibilità maggiore a volte brucia i bianconeri ed in generale i club italiani.

E così è accaduto anche per quanto riguarda Wilfried Gnonto. Il giovane talento dell’Italia in queste settimane è impegnato nell’Europeo Under 21, dove peraltro è già andato in gol contro la Svizzera. Uno dei pezzi pregiati del mercato internazionale, perché retrocesso con il Leeds in Championship.

La Juve ci aveva fatto un pensierino, lavorando per riportarlo in Italia ma sembra proprio che la sua carriera debba continuare in Premier. Gnonto è infatti finito nel mirino dell’Everton, a caccia di un centravanti ma anche di calciatori offensivi in grado di fare la differenza nell’area avversaria.

L’esterno del Leeds è apprezzato per la sua duttilità tattica e per vedere bene la porta; ecco perché i Toffees potrebbero presto partire all’assalto del calciatore e soffiarlo in maniera definitiva alla Juventus. D’altronde la concorrenza dei club di Premier League, in questo periodo storico, è davvero spietata.