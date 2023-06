Milinkovic Savic, Juve non molla: il piano per arrivare al serbo

Il grande obiettivo per il centrocampo della Juventus è sempre Sergej Milinkovic-Savic. I bianconeri non mollano l’idea di acquistarlo, e al netto degli ostacoli, lavorano ad un piano

La conferma di Rabiot è solamente il primo passo per la costruzione del prossimo centrocampo di casa Juventus. L’obiettivo che stuzzica la dirigenza e l’ambiente resta Sergej Milinkovic-Savic, che ha un solo anno di contratto con la Lazio, e sembra arrivato all’estate giusta per cambiare maglia, evitando l’addio a costo zero nel 2024.

Forza fisica, tecnica, gol ed assist rappresentano il bagaglio enorme a disposizione del classe 1995 serbo, arrivato alla sua maturità calcistica e da tempo nel mirino dei bianconeri. L’ostacolo è sempre rappresentato dalle richieste di Claudio Lotito che non lo lascerà andare per meno di 40 milioni di euro. Una cifra troppo elevate per le casse attuali della Juventus, che deve quindi elaborare una strategia più articolata tra cessioni e contropartite tecniche potenziali.

Come evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’ l’idea juventina potrebbe passare dalle cessioni dei cosiddetti ‘esuberi’, che quindi potrebbero portare in dote denaro fresco da reinvestire. Non solo esuberi però per il club piemontese, che potrebbe avere proposte anche per un big come Federico Chiesa sul quale ci sono club di Premier League.

L’ex esterno della Fiorentina a fronte di una proposta da circa 50 milioni di euro potrebbe salutare la Continassa, e parte di quei soldi, nel caso, verrebbero reinvestiti.

Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic sempre nel mirino: il piano dei bianconeri

Dal punto di vista degli esuberi sono invece tre i calciatori in particolare attraverso i quali provare a fare cassa per finanziare Milinkovic-Savic. Il primo è Denis Zakaria, reduce dal prestito infruttuoso al Chelsea, e dal quale la Juventus vorrebbe ricavare una ventina di milioni di euro.

30/35 milioni è invece la richiesta bianconera per provare a piazzare Weston McKennie, che ha vissuto sei mesi in penombra con la maglia del Leeds in Premier. Campionato inglese che aveva accolto anche Arthur, che a Liverpool ha giocato pochissimo anche per alcuni problemi fisici. Il brasiliano è infatti il meno semplice da cedere.

Va inoltre considerata nel piano della Juve, la possibilità di inserire contropartite per Milinkovic. Pellegrini, non riscattato dalla Lazio, potrebbe essere un nome, ma il preferito di Sarri sarebbe Rovella, che ha fatto molto bene a Monza e potrebbe restare a Torino, visto che gode anche della stima di Allegri.

Il piano per arrivare a Milinkovic-Savic è iniziato e la strada è ancora lunga. Il serbo in stagione ha messo a referto 11 gol ed 8 assist, confermandosi tra i migliori nel ruolo.