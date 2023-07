Calciomercato, sbarca in Serie A: un colpo da big d’Italia

Un colpo imminente proveniente dalla Liga spagnola: dirà sicuramente addio. Occasione in Serie A con un colpo suggestivo in Italia

Il calciomercato regala sempre indiscrezioni suggestive in vista della prossima stagione. Un profilo da urlo per provare ad arrivare sempre più in alto: le big della Serie A ci pensano subito visto che andrà via.

Un’indiscrezione a sorpresa venuta a galla nelle ultime ore con il possibile colpo delle big della Serie A. Un’idea interessante in vista della prossima stagione arrivando così a rinforzare le rose dei migliori club italiani. Un’occasione da non sprecare già nei primi giorni di luglio. Nell’estate del 2001 l’esterno offensivo messicano è stato molto vicino a vestire la maglia del Milan. Il suo agente era stato avvistato anche a Milano per discutere del contratto del suo assistito con Paolo Maldini, ma alla fine l’affare non si chiuse.

Calciomercato, Corona verso la Serie A: la strategia imminente

Tutto cambia velocemente nel mondo del calcio con profili interessanti per rinforzare le rose delle big d’Italia: ecco di chi si tratta per puntellare subito la formazione. Colpo imminente con l’indiscrezione lanciata dalla Spagna.

Come rivelato in esclusiva dal portale, FootballTransfers, Jesus Corona ha tante offerte provenienti dalla Premier League e dall’Arabia Saudita, ma attenzione anche alla pista Serie A. Il Siviglia ha messo tutti sul mercato per rientrare subito dal debito vigente di 90 milioni di euro. Juventus e Inter continuano a pensare a nuovi colpi interessanti per rinforzare le rispettive rose dopo gli arrivi di Weah e Thuram, arrivati in Italia nelle ultime ore. Occasione in Serie A con Jesus Corona pronto a fare le valigie volando subito in Italia per vivere un nuovo capitolo entusiasmante della sua carriera.

Cresciuto nel settore giovanile del club prestigioso messicano, il Monterrey: proprio con questa squadra ha fatto il suo debutto tra i professionisti nel 2010. Poi il trasferimento al Twente mettendosi in mostra anche nella voce gol realizzati per poi passare subito al Porto che lo paga circa 10 milioni di euro. Ora fa parte della rosa del Siviglia, che potrebbe così liberarsi subito di lui in caso di offerta avvincente. Il suo soprannome è quello del “Tecatito“: nel corso della sua carriera ha ricoperto numerose posizioni, anche quella di terzino. Attualmente il messicano ha uno degli stipendi più alti della compagine spagnola, circa 3,5 milioni di euro annui ed è l’indiziato numero uno a salutare.