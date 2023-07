Pirlo, il retroscena su Vialli e Mancini fa commuovere

Pirlo si presenta alla Sampdoria e racconta un retroscena incredibile su Vialli e Mancini: il suo ricordo fa commuovere i tifosi.

L’era Radrizzani-Manfredi alla Sampdoria è ufficialmente iniziata. Con l’arrivo del nuovo allenatore, Andrea Pirlo, è partita di fatto la nuova stagione del club blucerchiato, che rinascerà dalla Serie B per cercare di raggiungere nel più breve tempo possibile i vertici del calcio italiano, quelli in passato già toccati dalla società doriana.

Una rinascita che non può che essere vissuta nel segno di Gianluca Vialli. Non a caso nella conferenza stampa di presentazione, lo stesso Pirlo ha voluto ricordare il grande attaccante, svelando un retroscena su lui e Mancini che ha commosso i tifosi.

In un certo senso l’attuale commissario tecnico della Nazionale italiana e il compianto Luca rappresentano, per la Samp, ciò che Maradona è stato per Napoli. Sono stati i due maggiori artefici del successo storicamente più importante per il club blucerchiato e per questo motivo rimarranno per sempre nel cuore di tutti i tifosi.

L’inizio della nuova era doriana non poteva dunque che prendere il via dal loro ricordo, da ciò che hanno rappresentato per la squadra genovese e per tutto il calcio italiano. Perché tutti hanno amato Vialli e Mancini, una coppia da sogno che ha fatto vivere emozioni incredibili anche a chi non tifava per la Samp in quegli anni d’oro, come confessato dallo stesso nuovo tecnico blucerchiato, Andrea Pirlo.

Per la nuova società, la scelta di Pirlo è a dir poco coraggiosa. Il tecnico ex Juventus fin qui in carriera ha collezionato un’esperienza difficile in bianconero, con tante cose buone e anche tanti peccati di gioventù, e un’esperienza aspra e non priva di ostacoli in Turchia, alla guida del Fatih Karagümrük, squadra che non è riuscita a portare oltre la metà classifica.

Pirlo si presenta alla Sampdoria: il ricordo commovente di Vialli e Mancini

In Serie B non ha mai allenato e anche per questo rappresenta un grande rischio per il nuovo corso doriano. Un rischio, però, per certi versi calcolato. Perché Pirlo è anche un uomo di grandi valori, e lo ha dimostrato ancora una volta anche nella prima conferenza stampa di questa sua nuova avventura, toccando subito i punti giusti per lasciare un segno nel cuore dei tifosi.



Dopo aver ringraziato il presidente per avergli offerto questa grande e lusinghiera opportunità di carriera, l’ex regista della Nazionale italiana, del Milan e della Juventus, ha svelato cosa lo ha spinto ad accettare la sfida della cadetteria: “La Samp è come una squadra di Serie A, e la mia è stata una scelta di cuore“.

Parole di circostanza? Non proprio, visto che lo stesso allenatore ha voluto ricordare cosa ha rappresentato la Sampdoria nella sua vita: una vera e propria favola. “Sono cresciuto con il mito di Vialli e Mancini e dello storico scudetto“, ha confessato il nuovo allenatore. Un ricordo che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, più propensi adesso a dargli fiducia e a supportarlo in questa nuova avventura. Una sfida che non sarà facile vincere, ma che proprio per questo è ancora più stimolante.