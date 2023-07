Sara Croce rovente: sdraiata sul prato toglie il fiato

Sara Croce da capogiro, gli scatti estivi della modella come prevedibile sono un colpo al cuore per tutti gli ammiratori

Bonas di nome…e di fatto. Mai nome di scena come quello che aveva Sara Croce ai tempi di Avanti un Altro fu più azzeccato, e infatti descriveva al meglio la bellezza e la sensualità della modella pavese, che per anni è stata uno dei volti di punta della trasmissione di Canale 5.

Nel quiz show condotto da Paolo Bonolis, Sara era una delle più stupefacenti e seducenti bellezze del ‘minimondo’, coloro che danno una marcia in più al programma preserale. Con le loro incursioni in onda, accendendo in un attimo la passione dei telespettatori e del pubblico in studio, e mettendo seriamente in difficoltà i concorrenti in gara con un fascino da capogiro.

Le varie Claudia Ruggeri, Laura Cremaschi, Francesca Brambilla, sono rimaste nello show. Da un anno, Sara ha detto basta, dando il via a una nuova fase della propria carriera, cercando di incrementare la propria fama come modella, anche a livello internazionale. Una missione riuscita perfettamente, a giudicare dalle immagini condivise in questi mesi su Instagram, che per lei è uno dei principali mezzi per promuovere la propria attività.

Tra i fan di lunga data, non mancano i rimpianti per il suo addio al programma. Ma la fortuna è poter continuare a godersi l’eleganza magnetica e ammaliante di Sara uno scatto dopo l’altro. E il suo milione di followers e oltre ringrazia sentitamente.

Sara Croce, tra trasparenze e scollatura esplosiva la meraviglia si manifesta davanti ai nostri occhi: un sogno

Sapevamo molto bene che Sara, al via dell’estate 2023, ci avrebbe proposto una lunga serie di foto imperdibili. E sta decisamente mantenendo le attese, anzi sta dando il meglio di se stessa, a dir poco.

Dopo aver trascorso alcuni giorni prima a Capri, da sempre uno dei suoi posti preferiti, e poi a Ibiza, ora Sara si trova in un resort nella Maremma toscana. Ed ecco come appare ai nostri occhi, con un abitino rosa trasparente che manda a dir poco fuori di testa. Silhouette incantevole, che possiamo ammirare alla perfezione nella posa da distesa, con il lato A che come sempre risalta e quasi sembra bucare lo schermo. Like e commenti arrivano a profusione, per Sara sono sempre applausi meritatissimi.