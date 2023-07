Juve-Real Madrid, affare pazzesco a un passo: si trasferisce in prestito

C’è molto traffico nel reparto offensivo della Juventus. Il prossimo movimento di mercato chiama in causa i Blancos

La Vecchia Signora sta costruendo la squadra in base alle indicazioni di Massimiliano Allegri. Il tecnico, contratto fino al 2025 da 7 milioni netti l’anno, resta la guida bianconera. Il 30 giugno Aurelio De Laurentiis ha liberato Cristiano Giuntoli, ora pronto a diventare il nuovo Ds.

Il mercato bianconero sta andando comunque avanti senza aspettare Giuntoli. Il settore nel quale già sono stati fatti passi avanti importanti è l’attacco. Moise Kean è stato riscattato per 28 milioni dall’Everton, mossa obbligata al verificarsi di alcune condizioni.

Successivamente, grazie anche alla pressione del giocatore, Arkadiusz Milik è stato acquistato dall’Olympique Marsiglia per 7 milioni, affare condotto in maniera magistrale. Senza Champions però ora la Juve deve incassare, il bacino cui attingere resta lo stesso.

Il Real Madrid pensa al prestito di Vlahovic: le condizioni

Entro metà luglio la Juventus conoscerà l’eventuale decisione di primo grado della Uefa. Nyon a dicembre ha aperto un fascicolo per presunte violazioni del Financial Fair Play (FFP), entro 7 agosto l’iter di questo processo va chiuso perché la Uefa deve stilare il calendario della Conference League.

Detto ciò, i bianconeri comunque non potranno contare sugli incassi Champions. Manna o chi per lui dovrà cedere un big e i nomi sono soprattutto due: Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

La punta azzurra fino al 2025 guadagnererebbe 5 milioni netti, la Juve lo ha pagato in tutto circa 54 milioni. Sul calciatore ci sono diversi rumors, Liverpool e Newcastle su tutti. Al momento però nessuna pretendente ha aperto una trattativa concreta.

Discorso diverso per il centravanti serbo. Il mancino, 23 anni compiuti il 28 gennaio, contratto fino al 2026 da ben 7 milioni, pesa tantissimo sul bilancio sabaudo.

Pagato oltre 82 milioni nel gennaio 2022, l’ex Fiorentina sembra avere un mercato diverso. Proprio per tutte queste ragioni però, l’attaccante non verrà ceduto a meno di 70 milioni, cifra importante. Al momento nessuna chiamata dall’Arabia Saudita, ma c’è un top club che avrebbe proposto alla Juventus un trasferimento in prestito.

Come affermata da Pacojó Delgado di ‘Cadena SER’, intercettato dai colleghi di ‘AS’, Dusan Vlahovic resta uno dei nomi caldi per il Real Madrid. Florentino Perez in prima battuta sognava Mbappé, ma il francese lascerà Parigi nel 2024, a scadenza. In seconda fila Harry Kane, ma i 90 milioni chiesti dal Tottenham hanno gelato ogni discorso.

Secondo la fonte, i Blancos avrebbero proposto per il serbo un prestito con diritto di riscatto. Detto che la Juve gradirebbe maggiormente l’obbligo, alla Continassa prenderebbero in considerazione il diritto solamente a una condizione. Se Manna trovasse il sostituto di Vlahovic con la medesima formula, allora il giro potrebbe partire.

Il primo nome della lista di Manna resta Hojlund dell’Atalanta. Vedremo se Percassi accetterà questa giostra, diversamente il Real Madrid dovrà cambiare strategia.