Incontro con Marotta: finalmente all’Inter dopo 6 anni

Finalmente all’Inter dopo un inseguimento durato sei anni: incontro con l’Amministratore Delegato Area Sport nerazzurro Marotta

Con l’apertura ufficiale il calciomercato entra nel vivo. Anche quello dell‘Inter che finora ha fatto registrare gli addii di Edin Dzeko, trasferitosi al Fenerbahce, in Turchia, e di Milan Skriniar, da tempo promesso sposo del Paris Saint-Germain.

In entrata, al momento, i nerazzurri hanno piazzato il colpo Marcus Thuram, figlio dell’ex campione del mondo Lilian, arrivato alla ‘Pinetina’ a parametro zero.

Tuttavia, a tenere banco in casa Inter è sempre André Onana. Il Manchester United non molla la presa sul portiere camerunense nonostante la valutazione di 60 milioni di euro. I Red Devils hanno individuato nel numero 1 nerazzurro l’erede di David De Gea che difficilmente rinnoverà il proprio contratto.

Meret all’Inter dopo 6 anni?

Dunque, il Manchester United è alla ricerca di un portiere di spessore internazionale e di certo il numero 1 nerazzurro è uno di migliori interpreti nel suo ruolo. Neanche i 60 milioni che l’Inter pretende per dare il via libera alla cessione del camerunense sembrano rappresentare un ostacolo insormontabile.

Tuttavia, la fumata bianca ancora non c’è stata. Ma il calciomercato è appena agli inizi, di conseguenza fino alla sua chiusura tutto è possibile, soprattutto quando in gioco c’è un club come il Manchester United che non ha problemi di liquidità.

Ecco perché Beppe Marotta, Amministratore Delegato Area Sport dell’Inter, ha già avviato i primi sondaggi per trovare il sostituto del camerunense in caso di una sua cessione. Ebbene, nei giorni scorsi il Dirigente nerazzurro ha incontrato a Milano Aurelio De Laurentiis, patron e Presidente del Napoli.

Tra i temi dell’incontro anche Alex Meret, numero 1 dei campioni d’Italia. Insomma, se Onana dovesse andare al Manchester United, il principale candidato a raccoglierne l’eredità è il portiere friulano.

Del resto, il Napoli valuterebbe le eventuali offerte che dovessero arrivare per il portiere friulano, da tempo anche nel giro della Nazionale. Se davvero dovesse essere Alex Meret l’erede di André Onana, in caso di partenza di quest’ultimo, si coronerebbe il lungo inseguimento della ‘Beneamata’ al portiere friulano.

Infatti, il primo tentativo dei nerazzurri di prendere Alex Meret è datato 2017, sei anni fa. E in questi anni non è mia venuta meno la stima dei nerazzurri nei confronti del portiere campione d’Italia che nell’ultima stagione ha dimostrato tutto il suo valore contribuendo a rendere la retroguardia azzurra un fortino quasi inespugnabile.

Che sia la volta buona? Molto dipende dei Red Devils. Staremo a vedere.