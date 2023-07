La Juve non crede ai suoi occhi: non lo vogliono più

Novità di mercato importante per la Juventus: il club si tira fuori dalla corsa al giocatore, i bianconeri non credono ai loro occhi

La Juventus del prossimo anno sarà molto diversa rispetto a quella vista nel corso dell’ultima stagione. Ciò lo si può già intuire da quelli che sono i nomi che stanno circolando in sede di mercato.

I bianconeri hanno messo a segno il primo colpo acquistando Tinothy Weah dal Lille, mentre negli ultimi giorni si sta parlando con insistenza dell’ex Atalanta Castagne ora al Leicester e di Nahitan Nandez, centrocampista e laterale del Cagliari. Sono, però, tanti i giocatori nella lista della Vecchia Signora che opterà per un mercato a costi più contenuti vista la propria situazione economica.

In questa sessione estiva, la Juventus punterà più su giocatori giovani e di talento, senza mettere a segno grossi colpi, mentre in uscita ci dovrebbe essere almeno un sacrificio. Il club bianconero, intanto, ha già salutato Di Maria, Paredes e Cuadrado, liberandosi di tre ingaggi molto pesanti e svecchiando la propria rosa.

Uno dei reparti dove la Juventus vuole intervenire maggiormente in vista del prossimo anno è quello difensivo e, oltre al possibile arrivo di Castagne, nel suo mirino c’è anche Fresneda, terzino destro del Valladolid, club retrocesso in Segunda Division al termine della scorsa stagione.

Il giocatore classe 2004, nonostante la retrocessione del Pucela, ha disputato una stagione più che discreta ed ha attirato l’interesse de club bianconero e non solo, con la concorrenza che si preannuncia forte.

Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata una novità importante accolta con sorpresa dalla Juventus che non crede ai propri occhi. Secondo il media tedesco Ruhr Nachrichten, il Borussia Dortmund si è tirato improvvisamente fuori dalla corsa al giocatore per virare su altri obiettivi

Juventus, che sorpresa: il Borussia Dortmund rinuncia a Fresneda

La Juventus sa che la concorrenza per Fresneda sarà agguerrita, ma per il club bianconero è arrivata una notizia importante che l’ha lasciato davvero sorpreso: il Borussia Dortmund si è tirato fuori dalla corsa al terzino nonostante fosse in vantaggio fino a qualche giorno fa

A riportarlo è stato il media tedesco Ruhr Nachrichten secondo cui i gialloneri sarebbero al momento impegnati su altri profili in altri reparti, tra cui quello dell’attaccante Lukas Nmecha del Wolfsburg.

Inoltre, Fresneda non sarebbe attratto dall’idea di giocare in Germania e ciò avrebbe fatto defilare in maniera definitiva il Borussia Dortmund dalla corsa per il terzino.

Una notizia più che positiva per la Juventus che dovrà dunque vedersela con un club in meno per il talento classe 2004, ma sarà comunque difficile riuscire a portare il giocatore a Torino.

Oltre ai bianconeri, infatti, su Fresneda ci sono altri club importanti come Barcellona ed Arsenal, mentre in Italia piace molto al Milan. Al momento ad essere favorito per accaparrarsi il terzino destro è il Barcellona, dato che Fresneda vorrebbe continuare a crescere e giocare in Spagna.