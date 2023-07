La copre solo l’asciugamano: Claudia Nargi batte Federica

Coperta solo da una asciugamano non passa certo inosservata. Conosci Claudia Nargi? La sorella di Federica è seguitissima sui social.

Non è facile essere il fratello o la sorella di personaggi davvero popolari. Potresti vivere di riflesso del loro successo, ma se non è ciò a cui aspiri, allora la strada è in salita per costruire la tua di identità, soprattutto se, come in questo caso, sei così differente nel carattere e anche nel modo di essere.

Non si tratta di mettersi in competizione con loro, magari hai un rapporto straordinario, come in questo caso, con tua sorella, vi adorate, eppure hai tanto da dire, da raccontare e soprattutto il mondo dello spettacolo non è il tuo palcoscenico preferito. Eppure buon sangue non mente: e così scopriamo la bellezza mozzafiato da Claudia Nargi, sorella maggiore di Federica, compagna di Alessandro Matri ed ex velina di Striscia.

Di appena quattro anni più grande, Claudia è decisamente meno social e certamente meno popolare, ma non per questo può sfuggire, all’attenzione del popolo del web, un particolare di non poco conto: è davvero bellissima. E’ proprio il caso dire dire che “sembra un meraviglioso vizio di famiglia”.

200mila followers: ehi chi lo avrebbe mai detto? Vuoi vedere che è nata una stella? Non è mai troppo tardi e allora scopriamo volentieri qualcosa in più di Claudia Nargi.

Claudia Nargi, bellissima e sexy: una asciugamano copre a stento le sue grazie

Mentre la ammiriamo sul suo profilo instagram, sexy ed elegantissima, appena coperta da una asciugamano che mette in evidenza un fantastico gioco di vedi e non vedi, sappiamo che Claudia Nargi è una grande appassionata di moda, anche se ufficialmente non è una influencer.

Nella vita di tutti i giorni, infatti, si sa che dopo aver frequentato l’ Istituto Turistico, è diventata una Project documenta controller per una società di Ingegneria della capitale. Insomma è una donna in carriera, non c’è dubbio.

Il rapporto con la sorella Federica? A quanto ne sappiamo si adorano e vanno davvero d’accordo e Claudia è felicissima del successo di Federica e anche della sua serenità personale, non potrebbe essere altrimenti. La vita sentimentale? Tutto tenuto nel massimo riserbo. Fonti accreditate rivelano che ha avuto una lunga relazione poi terminata in modo sereno e che adesso si gode la sua vita da single.

La somiglianza con Federica? Davvero due gocce d’acqua. Potremmo anche confonderle, sembrano gemelle e i quattro anni di differenza non si notano affatto. Sono poi tantissime le immagini, sul profilo di Claudia, che le ritraggono insieme. Spulciando sui social non possiamo non rimanere estasiati dalla sua bellezza e dalla sua eleganza. Non smetteremo di seguirla!