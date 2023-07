Onana al Manchester United: l’Inter fa muro, gli scenari

Dopo aver ceduto Marcelo Brozovic, i nerazzurri sono impegnati sul fronte portiere. Le scelte possibili di Simone Inzaghi.

Una finale di Champions immeritamente persa con il Manchester City, vedi errori di Romelu Lukaku, un terzo posto conquistato sul campo, una Coppa Italia vinta contro la Fiorentina e il trionfo di Riyad nella Supercoppa asfaltando 3-0 l’Inter, Con questa pesante bacheca, Simone Inzaghi si presenterà ai nastri di partenza la prossima stagione.

Nel frattempo, ceduto Marcelo Brozovic all’Al Nassr per 18 milioni, partito a zero Milan Skriniar, salutato lo svincolato Danilo D’Ambrosio, Marotta e Ausilio hanno chiuso due colpi top. In attacco, al posto di Edin Dzeko andato a zero al Fenerbahce, arriverà lo svincolato Marcus Thuram. Al netto dei 6 milioni del valore di Mulattieri e dei 5 di bonus, alla Pinetina sta per arrivare Davide Frattesi, versati 27 milioni al Sassuolo.

Ora l’ad nerazzurro Marotta e il ds Ausilio devono risolvere la grana portiere. Cordaz non farà parte della rosa, Samir Handanovic ha il contratto scaduto, ma le valigie sono piene a metà. Il nodo si chiama André Onana, l’estremo difensore arrivato nell’estate 2022 a zero dall’Ajax.

André Onana, dopo un inizio un po’ in fatica, da gennaio in poi è diventato un punto di forza della squadra di Simone Inzaghi. Il portiere camerunense ha ribadito tutto il suo valore, a 27 anni appena compiuti resta uno dei migliori prospetti mondiali nel suo ruolo.

Onana: l’Inter dice no a 45 milioni

Steven Zhang, consapevole dei notori problemi di bilancio – l’imprenditore cinese inoltre a maggio 2024 deve rifondere oltre 300 milioni del prestito del fondo Oaktree – ha deciso di sacrificare proprio l’estremo difensore arrivato da Amsterdam. Onana, contratto fino al 2027, con uno stipendio netto da 3 milioni, grazie al Decreto Crescita al lordo costa 3,93 milioni di euro.

Sul portiere nerazzurro da tempo sta lavorando il Manchester United. Ieri, mercoledì 5 luglio, i Red Devils hanno formalizzato l’offerta. Nella busta c’era scritto 45 milioni, bonus compresi. A Viale della Liberazione non l’hanno presa benissimo. Per Marotta e Ausilio, considerato anche il vincolo fino al 2026, Onana vale almeno 60 milioni full optional.

I no dell’Inter a questa prima proposta è sì netto, ma i rapporti tra le due società sono ottimi e i dialoghi tra le parti proseguono serrati. Il 10 luglio Simone Inzaghi ritroverà il gruppo ad Appiano Gentile, dal 24 luglio al 1° agosto si terrà una tournée in Giappone.

I nerazzurri devono ovviamente sbrigarsi, anche perché il primo potenziale sostituto di Onana si è già accasato. Guglielmo Vicario ha infatti lasciato l’Empoli, i toscani l’hanno venduto per 20 milioni al Tottenham.

Nerazzurri che al momento hanno sondato l’Atalanta per Marco Carnesecchi, 23 anni, legato agli orobici fino al 2026. L’altra pista porta ad Anatoliy Trubin, classe 2001 sotto contratto con lo Shakthar Donetsk fino al 2024. Proprio per evitare brutte sorprese, prende corpo l’ipotesi del rinnovo annuale per Handanovic.