Torna alla Juventus dopo 4 anni: affare in prestito

Il calciomercato che offre infinite opportunità sembra spalancare dinanzi alla Juventus la possibilità di un clamoroso ritorno, ma soltanto a determinate condizioni

Cristiano Giuntoli è arrivato finalmente a Torino. Ha incontrato lo Chief Staff bianconero, Francesco Calvo e visitato il mondo-Juve creato all’interno della Continassa.

Il primo contatto con una nuova realtà tanto intrigante quanto complessa, quest’anno più che mai. Ricostruzione, rifondazione, rivoluzione. Nella prossima Juventus vi sarà qualcosa di tutto questo, oppure si procederà con la politica dei piccoli passi?

L’arrivo dell’ex direttore sportivo del Napoli servirà a comprendere il cammino che la società Juventus intende percorrere e l’incontro con Calvo, ovvero con colui che che l’ha cercato e fortemente voluto a Torino, è servito per chiarire questo snodo fondamentale.

Il resto, poi, lo fa il mercato, dove non sempre si può programmare tutto e dove spesso un imprevisto si può trasformare nella più ghiotta delle opportunità.

Cristiano Giuntoli ha la sua strategia, il suo modus operandi e anche se per la prossima stagione non avrà al suo fianco la squadra storica dei suoi collaboratori, che lo raggiungeranno probabilmente a Torino il 1° luglio 2024, inizierà a tessere la sua tela avendo accanto un giovane capace come il direttore sportivo Giovanni Manna. E intanto si presentano le prime opportunità…

Cancelo e il ritorno alla Juve: le ultime

La Juventus ha già salutato diversi giocatori della rosa della passata stagione. Da Di Maria a Paredes fino a Cuadrado. Altri possono uscire come, ad esempio, Alex Sandro. Ecco quindi che le corsie esterne saranno settori particolarmente attenzionati dai responsabili del mercato bianconero.

L’arrivo di Timothy Weah è soltanto l’inizio. La Juventus, infatti, è alla ricerca di un’alternativa con più esperienza da affiancare al giovane statunitense.

Non casualmente i media parlano di un concreto interesse da parte della società bianconera per profili quali Castagne, Nandez e, soprattutto, Holm, esterno dello Spezia da tempo sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Ma le opportunità del mercato, come detto, possono proporre situazioni vantaggiose, almeno apparentemente.

E’ il caso di Joao Cancelo, 29enne esterno basso portoghese del Manchester City di Pep Guardiola, in uscita dai neocampioni d’Europa.

Il suo potente manager, Jorge Mendes, lo sta offrendo a diversi club europei, Juventus inclusa. Opportunità che potrebbe diventare una trattativa concreta soltanto nel caso che il Manchester City accettasse di cederlo in prestito. Per Cancelo si tratterebbe di un ritorno dal momento che ha indossato la maglia della Juventus nel 2018 per poi essere ceduto soltanto un anno dopo al Manchester City.

Ritorno a Torino dopo 4 anni per Cancelo? Chissà. Certo è che a rendere complicato il suo ritorno alla Juventus vi è anche il discorso legato al suo elevato ingaggio. In un momento in cui, in casa Juventus, si tenta, disperatamente, di tagliare il monte-stipendi, appesantirlo con un ulteriore carico sembra davvero l’ultima cosa da fare.