Arthur torna in Premier: formula e club, i dettagli

Il centrocampista brasiliano, disastroso nell’ultimo anno in Inghilterra, può fare ritorno in Premier League: i dettagli del nuovo affare

La Juventus 2023/24 sta, lentamente, prendendo forma. Un gruppo che ha dimostrato di essere già forte ma ben lontano dall’essere completo in ogni zona del campo. A maggior ragione dopo i numerosi addii registrati nelle ultime settimane.

In difesa ha salutato una colonna come Juan Cuadrado che non ha rinnovato il contratto in scadenza e dopo ben 8 anni ha detto addio alla ‘Vecchia Signora’. In mediana, se da un lato il rinnovo di Adrien Rabiot può rappresentare una vittoria personale per il ‘Conte Max’, dall’altro va considerato Leandro Paredes. Il regista argentino ha fallito nel suo anno in prestito, facendo immediatamente ritorno al PSG. In attacco, poi, la situazione rimane molto più che delicata. Perchè Federico Chiesa ha chiesto ben 8 milioni di euro per firmare il rinnovo dell’accordo in scadenza nel 2025. E a certe condizioni, il divorzio pare avvicinarsi molto velocemente.

Così come Dusan Vlahovic, ai ferri corti con l’allenatore toscano con cui il feeling non è mai decollato a sufficienza. Ma adesso il nome che potrebbe dire addio ancora una volta ai colori bianconeri è quello del brasiliano Arthur Melo. Arrivato alla Juventus nel controverso scambio con il Barcellona per Miralem Pjanic nell’estate 2020, l’ex Gremio si è letteralmente perso in una manciata di mesi. A soli 26 anni la carriera di Arthur si è distinta quasi solo per cupissime ombre.

Addio Arthur: occasione giusta dalla Premier

E l’ultima stagione vissuta in prestito con la maglia del Liverpool allenato da Jurgen Klopp è stata a dir poco un disastro. Un lungo infortunio e prestazioni ben lontane dall’essere definite sufficienti, adesso il destino del regista sarà ancora lontano dalla Juve. Rientrato sì dal prestito inglese ma proiettato, nuovamente, in Premier League.

Il giocatore vorrebbe infatti riscattarsi, riapprodando nel calcio inglese e convincendo un pò tutti di essere all’altezza del campionato più importante del mondo. Niente Liverpool, chiaramente. Ma la soluzione giusta può essere quella legata all’Aston Villa, con un possibile tentativo che da qui a fine giugno vedrebbe l’ex Barcellona volare via da Torino. Magari anche in prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a circa 25-28 milioni di euro.

Adesso la situazione andrà monitorata settimana dopo settimana, con la Juve che cercherà di comprendere se l’Aston Villa possa effettivamente essere intenzionato a puntare sul classe ’96 che con la ‘Vecchia Signora’ ha ancora un contratto in essere fino all’estate 2025. Arthur, nel suo ultimo ed unico anno a Liverpool, ha collezionato solo 4 presenze – tre delle quali con la seconda squadra.