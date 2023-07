“Mbappé via”, terremoto in casa PSG: tutto stravolto

Un vero e proprio terremoto in casa Paris Saint-Germain: dopo Lionel Messi, via anche Kylian Mbappé. Ecco tutti i dettagli

L’ex Commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique, è il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. L’ex tecnico della Roma e del Barcellona, che ha sottoscritto un contratto biennale, prende il posto di Cristophe Galtier al quale non è bastato vincere la Ligue 1 per salvare la panchina. Come per i suoi predecessori Galtier paga il fallimento in Champions League (eliminazione agli ottavi di finale per mano del Bayern Monaco).

Momento decisamente negativo per l’ormai ex allenatore del Paris Saint-Germain visto che la rescissione del suo contratto con il club parigino segue di pochi giorni il suo arresto per discriminazione razziale. Quando sedeva sulla panchina del Nizza si sarebbe lamentato con il Direttore sportivo nizzardo della presenza in rosa di troppi giocatori neri e musulmani.

Comunque, Galtier fa già parte del passato del Paris Saint-Germain che volta pagina con l’ex Commissario tecnico delle Furie Rosse, chiamato all’impresa di portare sotto la Torre Eiffel la ‘Coppa dalle grandi orecchie’, fin qui vero e proprio tabù dei parigini.

Al Khelaifi: “Mbappé ha due settimane per firmare, altrimenti la porta è aperta”

Luis Enrique al PSG non ritrova Lionel Messi che ha avuto alle sue dipendenze al Barcellona. La ‘Pulga’ ha chiuso la sua avventura con il club parigino, per volare Oltreoceano, nella MLS, all’Inter Miami, imitato da Sergio Ramos che potrebbe ritornare al Siviglia, il club dove è cresciuto e che è stato il suo trampolino di lancio verso il Real Madrid.

Può, però, contare sulle nuove forze: l’attaccante ex Real Madrid, Marco Asensio, il centrocampista ex Sporting Lisbona, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, in uscita dal Bayern Monaco, e Milan Skriniar, che dallo scorso gennaio si è promesso sposo al PSG dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo dell’Inter.

Dunque, sarà quello di Luis Enrique un Paris Saint-Germain rivoluzionato anche perché potrebbe perdere anche la sua stella più luminosa e iconica, il suo calciatore ‘eponimo’.

A margine della conferenza stampa di presentazione di Luis Enrique il Presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, come riportato dal profilo Instagram ‘cronache di spogliatoi’, ha lanciato un ultimatum a Kylian Mbappé che nelle scorse settimane ha reso nota la sua indisponibilità ad allungare al 2025 l’attuale contratto in essere in scadenza l’anno prossimo.

Ebbene, il fuoriclasse francese ha 15 giorni di tempo per firmare il rinnovo, altrimenti per lui si spalancano le porte del club parigino. Una vera e propria bomba che è il ‘numero zero’ di una telenovela di mercato che si preannuncia lunga e ricca di colpi di scena.

Da tempo sulle tracce di Mbappé c’è il Real Madrid che ha già investito oltre 100 milioni di euro per prelevare dal Borussia Dortmund il giovane talento inglese Jude Bellingham.

Un altro esborso simile, se non maggiore, a breve distanza di tempo forse è troppo anche per il club più blasonato e ricco del mondo. Un bel rompicapo per la stella dei bleus e per gli stessi blancos.