Inter, annuncio in diretta: “Occhio a questo colpo”

In questa prima fase di calciomercato l’Inter è a dir poco scatenata. I nerazzurri sono stati tra gli assoluti protagonisti con diversi colpi di spessore già messi a segno

La spinta decisa sul mercato non accenna a spegnersi. Secondo le ultime indiscrezioni, gli uomini mercato della Beneamata starebbero accelerando per un altro colpo da regalare a Simone Inzaghi.

La conferma è arrivata da un noto giornalista che, ai microfoni di TV Play, ha puntato il focus su un obiettivo dei nerazzurri passato un po’ in sordina. Simone Inzaghi non poteva chiedere inizio di mercato migliore. Questi primi giorni, infatti, hanno regalato al tecnico nerazzurro Marcus Thuram, convinto con un blitz improvviso che ha bruciato la concorrenza, e Davide Frattesi, oggetto del desiderio di tutte le big di Serie A.

L’Inter non vuole più fermarsi: Marotta prepara un colpo nell’ombra

È un inizio di mercato scintillante per l’Inter che grazie a Marotta e Ausilio sta portando a casa gli innesti che Inzaghi desiderava. Salutato Dzeko, partito in direzione Turchia per raggiungere il Fenerbahce, è arrivato lo svincolato Marcus Thuram. Dopo un lungo tira e molla ha dato l’addio ai nerazzurri anche Marcelo Brozovic, passato all’Al Nassr per 18 milioni e sostituito da Frattesi.

Mentre i due dirigenti preparano il ritorno di Lukaku rimane da risolvere la sostituzione di Milan Skriniar. Lo slovacco si è ufficialmente trasferito al PSG e il preferito per prenderne il posto, Cesar Azpilicueta, ha scelto l’Atletico Madrid. Per questo l’Inter potrebbe presto accelerare per portare in nerazzrurro Trevoh Chalobah.

Chalobah è un difensore classe ’99 cresciuto nell’academy del Chelsea. I dirigenti nerazzurri hanno in programma di incontrare i colleghi dei Blues per parlare di Lukaku e, come confermato a TV Play da Federico Masini di TuttoSport, il difensore nativo della Sierra Leone potrebbe essere inserito nelle trattative.

Il centrale del Chelsea ha una valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro ma, dati i buoni rapporti che intercorrono tra le due società, i nerazzurri potrebbero chiedere, e ottenere, uno sconto per l’acquisto di Chalobah e Lukaku.

Per non rischiare di rimanere scoperta l’Inter ha deciso di pagare la clausola del contratto di Yann Bisseck dell’Aarhus. Questi eventuali acquisti, però, devono essere finanziati dalle cessioni. Gli addii di Brozovic e il riscatto di Pinamonti da parte del Sassuolo hanno portato un buon bottino, ma per mirare ad obiettivo di prim’ordine il sacrificio di André Onana potrebbe essere indispensabile.