Conte alla Juve, tutta la verità in diretta

Negli ultimi mesi sono circolate voci riguardanti un possibile ritorno a sorpresa di Antonio Conte alla Juventus: c’è l’annuncio in diretta

L’assenza di uno come Antonio Conte nel panorama calcistico internazionale pesa e neanche poco. Il trainer salentino è reduce da un’esperienza tutt’altro che positiva sulla panchina londinese del Tottenham, con gli ‘Spurs’ che stanno provando ad invertire una volta per tutte la tendenza negativa che li caratterizza da tantissimi anni.

Il riferimento, in tal senso, è alla mancata conquista di trofei, una specie di maledizione che neppure Conte è stato in grado di spezzare. Nonostante l’allenatore ex Inter sia uno dei più vincenti sulla piazza, al Tottenham non è riuscito ad incidere più di tanto. Non a caso, Harry Kane e compagni hanno fallito l’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League, concludendo addirittura la stagione all’ottavo posto della classifica della Premier League (a quota 60 punti).

Per Antonio Conte, che più volte si è sfogato pubblicamente di fronte ai microfoni della stampa, gli scorsi mesi non sono stati affatto semplici da affrontare e superare nel migliore dei modi. Questo anche per via di un problema di salute, che inevitabilmente ha condizionato il suo lavoro.

Nel febbraio 2023, infatti, Conte si è dovuto fermare momentaneamente a causa dei postumi di un intervento di asportazione della cistifellea, che poi ha comportato un periodo di convalescenza. Da qui si è successivamente giunti al 26 marzo, giorno in cui il Tottenham ha ufficializzato la rescissione consensuale con l’allenatore salentino.

Una vera e propria rottura tra le parti, con gli ‘Spurs’ che in seguito hanno affidato la propria panchina ad Ange Postecoglou. La spinosa situazione in cui si è trovato Conte di recente potrebbe spingerlo a prendersi un anno sabbatico, in modo da restare vicino alla famiglia. Allo stesso tempo, però, sono circolate numerose indiscrezioni riguardanti un possibile e clamoroso ritorno alla Juventus, club in cui Conte lasciò il segno pure da calciatore.

Antonio Conte tra la Juventus e un’altra big di Serie A: annuncio in diretta

Tale scenario ad oggi, a meno di ribaltoni pazzeschi, è da escludere sicuramente. La ‘Vecchia Signora’ intende proseguire almeno per un’altra stagione il percorso targato Massimiliano Allegri. Quest’ultimo, dal canto suo, ha rifiutato una ricchissima proposta proveniente dall’Arabia Saudita, Al-Hilal per essere più precisi.

Insomma, Allegri per il momento non vuole abbandonare la Continassa ed il club di Exor ha ritenuto più opportuno non sfasciare questa unione, anche per via del contratto pesante del tecnico livornese (l’eventuale esonero richiederebbe una spesa non indifferente). Ma considerando l’addio di Agnelli, il ritorno di Conte in futuro non è totalmente da escludere. Inoltre, il nome dell’ex Chelsea era stato accostato pure al Napoli, prima che Aurelio De Laurentiis si convincesse ad ingaggiare Rudi Garcia.

Sulla pista in argomento si è così espresso Cristian Stellini (vice di Conte), intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio: “Di queste cose se ne occupa Conte, ma da quello che so io non è stata formulata una richiesta“. Dunque, è probabile che questa ipotesi abbia solleticato il Napoli, ma alla fine non c’è stato nulla di concreto. E adesso Conte continua a riflettere sul futuro, con la Serie A sullo sfondo.