Milinkovic-Savic all’Inter: via libera ad una condizione

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic potrebbe, a sorpresa, essere all’Inter: ecco l’incastro perfetto che farebbe gioire i tifosi nerazzurri

Non è affatto un mistero che Sergej Milinkovic-Savic, da anni, sia tra i centrocampisti più forti e desiderati d’Europa. Ed attualmente, l’ex Genk, sembra davvero vicinissimo a salutare la città che lo ha accolto per ben otto anni. La Lazio e Sarri sono ormai rassegnati.

Sembra complicatissimo tenersi stretto il serbo che, tra meno di dodici mesi, vedrà esaurire il suo contratto con il club di Claudio Lotito. Ed il presidente proverà quindi ad intascare una cifra importante dalla sua partenza. In tal senso, ormai da mesi, c’è la fila per il ‘Sergente’: ed i motivi sono certamente riconducibili ai numeri pazzesci che forte centrocampista. 11 reti e 8 assist vincenti all’attivo, in 47 presenze tra campionato e coppe. E la doppietta nella penultima gara di Serie A, l’ultima all’Olimpico davanti ai suoi tifosi contro la Cremonese, è parsa quasi come il saluto perfetto.

A Milinkovic-Savic ha pensato, in primis, il Milan. Il duo Maldini-Massara, prima di essere licenziato da Cardinale, è sembrato molto vicino alla firma del centrocampista di Lleida che si è poi allontanato definitivamente visto il repentino cambio di politica societaria. Occhio poi alla Juventus, letteralmente innamorata di Milinkovic-Savic e tra le società sicuramente più attive in questo momento. Ma a sorpresa, chi alla fine potrebbe decisamente spuntarla nella corsa al classe 1995, è l’Inter.

L’Inter si prende Milinkovic-Savic ‘grazie’ alla cessione

Beppe Marotta è un grande estimatore del serbo e, dopo aver strappato alla concorrenza del Milan Frattesi, potrebbe sprintare verso la Capitale a caccia di uno dei centrocampisti più completi del momento. Simone Inzaghi, che lo ha allenato per diversi anni alla Lazio, lo conosce benissimo. E proprio con lui la stella biancoceleste potrebbe brillare ancor di più: solo con una casacca diversa sulle spalle.

La possibilità che Milinkovic-Savic vesta la maglia dell’Inter è concreta ma dipende solo da un delicatissimo fattore: il futuro di Nicolò Barella. Si parla sempre più del fortissimo interesse della Premier League per l’ex Cagliari, coi top club apparentemente pronti a farsi avanti per strapparlo all’Inter. E davanti ad un’offerta monstre, non è affatto escluso che il club di Steven Zhang accetti.

Solo in questo caso, con l’incasso della partenza di Barella (occhio al Liverpool e a Klopp che stravede per il nazionale azzurro) il gioiello di Maurizio Sarri potrebbe lasciare Roma per Milano. Dipenderà tutto, o quasi, da Barella: con il suo addio le porte della Pinetina potrebbero spalancarsi definitivamente per l’approdo di Milinkovic-Savic.