UFFICIALE, affare saltato: clamoroso No alla Juve

La Juventus incassa un inatteso rifiuto in sede di calciomercato: il colpo non s’ha da fare, Allegri dovrà farsene una ragione

Ci sono pochi dubbi a riguardo: la stagione che da poche settimane è andata in archivio è stata certamente tra le più deludenti della recente storia bianconera. La Juventus, anche per i guai extracalcistici che l’hanno portata ad essere estromessa dalla prossima Champions League, ha chiuso al settimo posto in Serie A.

E per quanto concerne invece il cammino europeo, dopo il clamoroso flop ai gironi di Champions, anche in Europa League la ‘Vecchia Signora’ non è riuscita ad arrivare fino in fondo. Ecco perchè l’intenzione è quella di rinnovare una rosa che per lunghi tratti non è parsa all’altezza: e a guidare quello che da Torino sperano possa essere un nuovo corso vincente per la Juve sarà ancora Massimiliano Allegri. L’allenatore toscano, sotto contratto fino al 30 giugno 2025, è in parte già stato accontentato.

Perchè a centrocampo il suo pupillo Adrien Rabiot, alla fine, ha rinnovato l’accordo in scadenza: una pedina ritenuta praticamente insostituibile dal ‘Conte Max’. E se i rientranti Zakaria, McKennie e Arthur sono certamente destinati a partire per regalare un nuovo gruzzoletto ai bianconeri, la partenza di Paredes è stata inevitabile. L’argentino ha infatti deluso nell’anno di prestito dal PSG, tornando di fatto alla base ad un anno dalla scadenza con i francesi.

Doccia gelata: rifiuto ufficiale alla Juve

Uno degli addii più pesanti, a zero, rischia di essere quello di Juan Cuadrado: il colombiano, in tal senso, non è stato ancora rimpiazzato. Proprio nell’ottica di rimpiazzare l’esperto terzino sudamericano, in casa bianconera sono diversi i nomi che già prima dell’avvento di Giuntoli erano stati scandagliati per completare la corsia di destra. Uno su tutti sembra ufficialmente ‘saltato’.

La ‘Vecchia Signora’ ha bussato alla porta del Bayern Monaco – che ricordiamo essere parecchio interessato a Vlahovic – per comprendere l’eventuale disponibilità dei tedeschi a cedere Noussair Mazaraoui. I bavaresi, in tal senso, sono stati tuttavia categorici. Il 25enne marocchino, nato in Olanda e sotto contratto con i campioni di Germania fino all’estate 2026, non si muoverà.

La Juve, affascinata dalla duttilità del giocatore che può essere schierato sia sulla fascia destra che su quella mancina, dovrà dunque farsene una ragione. Il laterale marocchino non è sul mercato ed i tedeschi non sembrano minimamente intenzionati ad ascoltare offerte per lui da qui a fine agosto. Nella sua prima e unica stagione con i bavaresi, l’ex Ajax ha collezionato 26 presenze con 1 gol e 4 assist vincenti tra campionato e coppe.