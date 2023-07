Giulia De Lellis si copre solo con la mano: visione rovente

Giulia De Lellis ha scattato una foto in cui copre le sue straordinarie forme con la mano: i fan sono in estasi

È senza dubbio un 2023 intenso per Giulia De Lellis, impegnata sia nella conduzione del talent Call of Beauty su Real Time in compagnia del make-up artist Manuele Mameli che nel lancio della sua linea di prodotti per la cura della pelle, che prende il nome di ‘Audrer’.

In questo mese di luglio l’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza in uno splendido luogo non molto distante dall’Italia. La showgirl è infatti volata a Mykonos, in Grecia, assieme ad alcune sue amiche per trascorrere un po’ di tempo in totale spensieratezza.

Il particolare che non è sfuggito ai fan di Giulia De Lellis è che in questi giorni sull’isola greca è presente anche Andrea Damante, grande ex di Giulia De Lellis. I due hanno preso lo stesso volo da Milano e hanno anche condiviso lo stesso ristorante a cena.

Tuttavia, Damante si trova a Mykonos con la sua nuova fidanzata, Elisa Visari (le voci di una crisi tra i due sembrano superate, ndr), mentre Giulia De Lellis è ormai legata sentimentalmente al 26enne Carlo Gussalli Beretta.

Nei mesi scorsi era trapelata l’indiscrezione che parlava di un riavvicinamento tra l’influencer e il DJ – si è parlato anche di uno scambio di messaggi, ndr – ma alla fine i due hanno deciso di proseguire le loro vite l’uno lontano dall’altra.

De Lellis strepitosa su Instagram: i follower impazziscono

Giulia De Lellis è comunque volata in Grecia senza il suo nuovo compagno e ha deciso di regalare qualche scatto strepitoso ai suoi tantissimi fan.

Le foto del bagno in piscina con il costume arancione avevano già alzato parecchio la temperatura su Instagram. La De Lellis ha voluto fare di più, concedendo ai suoi numerosissimi follower – oltre 5,3 milioni di seguaci su Instagram – una foto che ha letteralmente mandato in estasi i suoi ammiratori.

L’ex gieffina ha infatti deciso di togliersi il reggiseno e mostrarsi in topless, anche se la mano sinistra ha coperto (seppure a fatica) le sue forme strepitose. Sotto la foto, che ha fatto il pieno di like, sono comparsi tantissimi commenti da parte dei fan che hanno elogiato la bellezza dell’ex di Damante.

“Addio, la mia autostima è andata a Ibiza“, il commento divertente di una follower, mentre un altro fan difende la De Lellis da alcune critiche per lo scatto: “Ma sarà libera di mostrarsi come vuole? Guardatevi allo specchio prima di fare commenti inutili invidiosi“.