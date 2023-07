Pogba d’Arabia, la Juve ci spera: ecco perché

Paul Pogba d’Arabia è una soluzione che intriga Cristiano Giuntoli, la partenza del francese aprirebbe le porte al nuovo corso bianconero

La situazione del francese è da tenere d’occhio, i 160 minuti giocati nella scorsa stagione hanno decisamente pesato sulle sue credenziali. I bianconeri sognano di poter addirittura fare una plusvalenza con il calciatore trentenne, Paul Pogba è a un bivio per la sua carriera.

Il bis di Pogba in Italia non è andato per come sperato, anzi sportivamente parlando è stato disastroso. Dodici mesi fa iniziava il suo calvario, partendo dall’infortunio nella tournee australiana a portare al primo grande errore di valutazione: la terapia conservativa di Pogba unita alla poca imposizione della dirigenza bianconero portarono a un anno sportivo di delusione e vane attese.

Nel computo statistico, poche le gare di Pogba soprattutto commisurate a uno stipendio da sette milioni di euro netti. Un salasso di peso, Giuntoli sta cercando il modo anche di abbassare il monte ingaggi e la partenza del francese sarebbe ideale per questo motivo.

Pogba in Arabia, la Juve spinge per il sì

Il centrocampo bianconero non è un reparto totalmente da rifare, servirà un altro innesto per spiccare il volo. Prima però bisognerà cedere Pogba, la soluzione che si sta prospettando in queste ore sembrerebbe quella perfetta.

Paul Pogba in Arabia, maxi contratto per il francese e cessione del cartellino a fronte di una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro: la Juve non si opporrebbe di certo a questa opzione. Soldi che la Juve investirebbe poi su Milinkovic Savic, aggiungendo alla Lazio anche i cartellini di Rovella e Pellegrini.

Una soluzione che piacerebbe anche ai tifosi bianconeri, considerando come in molti attendevano un gesto di Pogba distensivo, al di là dell’essersi presentato in anticipo agli allenamenti alla Continassa.

Pogba non ha fatto richiesta di un decurtamento dell’ingaggio, dopo l’anno in stand by. Tutto ciò è stato valutato dalla nuova dirigenza bianconera anche come un segnale di ingratitudine e come il simbolo di una gestione che si è rivelata disastrosa.

Anche tra i commentatori sportivi il coro è unanime: meglio lasciare partire Pogba che attendere invano un suo riscatto in campo.

La pensa così anche Furio Focolari, ex volto di 90° minuto che ha commentato la vicenda su Radio Radio: “Porterei il calciatore francese in Arabia Saudita con il fiocco, non è più un giocatore da anni. Alla Juve non ha giocato mai e se davvero c’è questa proposta degli sceicchi credo che Giuntoli non ci penserà nemmeno un secondo per accettarla”.