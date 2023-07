Romelu Lukaku vuole solo l’Inter. Altre ipotesi circolate nelle ultime ore non stanno in piedi: sprint decisivo nei prossimi giorni

Dopo aver definito gli arrivi di Davide Frattesi e Marcos Thuram, l’Inter si sta muovendo per centrare prima possibile l’altro grande obiettivo di questo mercato estivo, l’acquisto a titolo definitivo di Romelu Lukaku. Il trentenne centravanti belga, tornato a Milano con la formula del prestito, non vuole prendere in considerazione altre soluzioni che non siano il club nerazzurro.

Almeno in Italia, Big Rom ha escluso la possibilità di vestire maglie diverse da quella dei vice campioni d’Europa. Per questo motivo il ventilato inserimento della Juventus, ammesso che sia concreto, è destinato a fallire. Più praticabile la pista che porta ai petrodollari dell’Arabia Saudita, ma la priorità assoluta del bomber belga resta l’Inter.

Ma tra il desiderio del giocatore di traferirsi in via definitiva a Milano e quello dei dirigenti nerazzurri di assecondare le sue richieste c’è di mezzo il Chelsea. Il club londinese infatti ha detto no a qualsiasi ipotesi di prestito bis: per ragioni legate all’equilibrio di bilancio il club londinese è obbligato a cedere Lukaku a titolo definitivo ad una cifra prestabilita, vale a dire 45 milioni di euro. Prendere o lasciare, è il messaggio recapitato al presidente Steven Zhang e alla dirigenza italiana.

Lukaku, c’è la svolta: imminente l’accordo definitivo tra l’Inter e il Chelsea

L’Inter ha deciso di prendere: subito dopo la cessione di Onana, che andrà al Manchester United per una cifra superiore ai 50 milioni di euro, Marotta e Ausilio verseranno nelle casse del Chelsea 35-40 milioni di euro.

Ad accelerare i tempi della trattativa ha pensato lo stesso Mauricio Pochettino: il tecnico argentino, nuovo allenatore dei Blues, ha infatti dichiarato che al netto di eventuali novità Big Rom sarà presente in ritiro con la squadra a partire da mercoledì 12 luglio o al più tardi giovedì 13 luglio.

Un vero e proprio ultimatum che la dirigenza nerazzurra è pronta a cogliere. Nelle prossime ore Beppe Marotta e Piero Ausilio faranno di tutto per chiudere al più presto la duplice trattativa, la cessione di Onana e l’acquisto di Lukaku.

Con la conferma a titolo definitivo del centravanti belga e il successo ingaggio di un nuovo portiere il mercato dell’Inter sarebbe quasi concluso. Il ‘quasi’ è legato a quel margine di imprevedibilità che in ogni sessione estiva non si può mai escludere.