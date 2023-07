Juve, lo scambio che non ti aspetti: due esuberi per Vlahovic

La Juventus può davvero dire addio a Dusan Vlahovic nelle prossime settimane: scambio totale, due gioielli per Massimiliano Allegri

Chiusa una stagione quasi disastrosa, la Juventus è già proiettata verso la prossima. Manca più di un mese all’esordio alla ‘Dacia Arena’ contro l’Udinese e – ora come ora – le attenzioni della società piemontese sono rivolte esclusivamente alla sessione estiva di calciomercato.

Ci sarà da sudare per mettere a posto tutti i tasselli giusti richiesti dal confermatissimo Massimiliano Allegri, che rimarrà quindi alla guida della ‘Vecchia Signora’ visto anche il contratto in scadenza tra ben due anni. Ed i cambiamenti, nel frattempo, sono già stati molteplici. Hanno salutato Juan Cuadrado, dopo 8 anni a Torino e Leandro Paredes che ha deluso su ogni fronte nell’annata in prestito dal PSG.

Ma le buone notizie per il ‘Conte Max’ arrivano proprio in mediana dove il suo pupillo, Adrien Rabiot, alla fine ha scelto di restare almeno un altro anno alla Juventus: e siamo certi che il francese sarà un cardine della Juve del futuro.

Ma adesso c’è un nodo davvero spinoso da provare a sciogliere ed in tempi brevi: quello legato al futuro di Dusan Vlahovic. Il feeling tra il centravanti di Belgrado e l’allenatore livornese è ai minimi storici. L’ex Fiorentina, nell’idea di gioco di Allegri non si è mai rivisto. Ed i risultati sul campo, dal punto di vista realizzativo ma anche prestazione, purtroppo per i tifosi bianconeri si sono visti.

Vlahovic al Manchester United: due big per convincere la Juve

Dopo PSG e Bayern Monaco c’è un top club che in passato ha pensato a Vlahovic e che adesso starebbe studiando un nuovo assalto decisivo: il Manchester United. I ‘Red Devils’ che, lentamente, stanno tornando ai vertici in Premier League grazie a ten Hag, hanno già ideato quella che sarebbe una grande offerta per l’ex Fiorentina.

Doppia contropartita sul piatto per permettere alla ‘Vecchia Signora’ non solo di ritrovarsi in casa l’erede del bomber ma andare a rinforzare anche un’altra zona del campo. Il primo nome proposto sarebbe Anthony Martial, 27enne in scadenza tra un anno che la Juventus addirittura prima dell’arrivo di Vlahovic ha provato ad acquistare. Un bomber dal grande talento che potrebbe integrarsi agevolmente nell’idea di calcio del ‘Conte Max’.

Occhio, infine, all’altra pedina: si parla dell’ex interista Alex Telles. È chiaro come Massimiliano Allegri sia da tempo alla ricerca di un esterno sinistro di valore ed il brasiliano – che ha già brillantemente giocato in Serie A – sarebbe il profilo ideale per la Juve. Situazione dunque in divenire: da Vinovo dovranno pensarci bene, prima di dare il via libera alla cessione di Dusan Vlahovic.