Calciomercato: Liverpool, lo stanno comprando dalla Fiorentina

In sede di calciomercato arriva la svolta e l’intreccio di mercato che vede coinvolti il Liverpool e la Fiorentina. La trattativa è per certi aspetti molto sorprendente e spiazza tutti, dagli addetti ai lavori fino ad arrivare ai tifosi. Si tratta di un innesto certamente importante per la squadra di Jurgen Klopp.

La Fiorentina si sta muovendo tanto in sede di mercato, ma allo stato attuale delle cose è presto per parlare di operazioni in dirittura d’arrivo. C’è curiosità di conoscere quelli che saranno i volti nuovi della prossima stagione. Per come stanno andando le cose, tanto per i viola quanto per le altre compagini di Serie A, si ha la netta sensazione che si sta aspettando qualche colpo in uscita che possa dare ossigeno alle finanze. E la svolta in tal senso potrebbe arrivare dalla Premier League ed in particolar modo dal Liverpool, pronto a prelevare il gioiello di Vincenzo Italiano.

I Reeds sul campione della Fiorentina

Come è noto, la Fiorentina in sede di mercato sta operando su profili capaci di far fare il salto di qualità a questa squadra. Il Liverpool, però, potrebbe rappresentare la svolta per il mercato dei toscani dal momento che ha messo gli occhi su un profilo in uscita e che può regalare una bella vagonata di milioni alla Viola.

Stando a quanto raccontato da “The Athletic“, i Reds avrebbero seriamente messo gli occhi su Sofyan Amrabat. Con Henderson e Fabinho nel mirino di club dell’Arabia Saudita, a Jurgen Klopp serve come il pane un vertice basso del centrocampo a tre e quello del marocchino è un profilo che in Inghilterra riscuote un successo molto importante. Piace, infatti, molto anche al Manchester United, mentre fuori dal Regno Unito attenzione anche all’Atletico Madrid.

Liverpool su Amrabat

La Fiorentina, a gennaio, ha sparato alto per il marocchino, chiedendo al Barcellona 40 milioni di euro. Complici il contratto in scadenza nel 2024 ed il fatto che le trattative per il rinnovo sono ferme, tale cifra può abbassarsi fino ad arrivare intorno ai 20 milioni. Ed a queste condizioni, tenendo conto della potenza economica del Liverpool, è facile che possa partire l’affondo per un calciatore che per muscoli e dinamismo è perfetto per la Premier League e per Jurgen Klopp.