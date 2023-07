Sophie Codegoni ed il regalo ‘passionale’: che tacchi

Sophie Codegoni si è resa protagonista di un post pubblicato sui social a dir poco clamoroso. I fan sono scoppiati in lacrime di gioia

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano formano una coppia affiatata e in perfetta sintonia. I loro post sui social parlano in maniera chiara, sono un duo stupendo e l’amore che li unisce sembra essere un elemento in grado di renderli indissolubili. Anche se stando al gossip non è sempre stato così, ma dopotutto fa parte della normalità. Le relazioni sanno essere sempre altalenanti, salvo rari casi dove l’alchimia regna sovrana.

Per quanto la protagonista di questo articolo sia la bella Sophie, in questo caso è doveroso menzionare entrambi. Pochi giorni fa si è tenuta una serata di musica e compagnia in una meta desiderata da tutti: ovvero la bella e sempre in voga Gallipoli. Durante un DJ set il suo partner ha voluto fare alla sua bella compagna di vita un regalo che difficilmente si potrà scordare. L’emozionante momento ha rapidamente fatto il giro del mondo, lasciando i fan a bocca aperta. Tutti i loro “fan” sono scoppiati in un pianto di commozione misto a felicità.

Il sottofondo musicale è stato niente poco di meno che d’eccezione. Così, sulle note di “Tango” di Tananai, la bella coppia ha voluto ricordare ancora una volta come l’amore vero, nel 2023, esiste ancora. E che oltretutto sia capace di trionfare. Non c’è stato modo migliore per festeggiare quello che a tutti gli effetti è il suo primo periodo da mamma, la quale ha dato alla luce Celine.

La foto è stata pubblicata su Instagram con una descrizione altrettanto toccante, per la quale tutti sono giustamente emozionati. I presenti sicuramente non avranno reagito in maniera diversa, essendo certi gesti purtroppo sempre più rari nella società odierna. Una delle poche volte in cui il suo bel corpo passa quasi in secondo piano.

La Codegoni sconvolge tutti

Il compagno di vita di Sophie Codegoni, Alessandro Basciano, ha consegnato alla sua compagna un bel mazzo composto da 100 rose nel bel mezzo di una serata. La folla intorno era commossa, e lui sembrava davvero felice di aver reso a sua volta contenta la sua Lei.

Il suo vestito con tanto di tacco nero, come accennato sopra, per una rara volta è passato in sordina. Questa volta il gesto fatto ha avuto molta più importanza, considerando anche la descrizione del post originale.