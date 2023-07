Visione di spalle bollente: Alessia Marcuzzi lascia senza parole

Alessia Marcuzzi lascia tutti senza fiato via social: la visione di spalle è bollente ed i fan non capiscono più nulla

Alessia Marcuzzi è uno dei volti più noti ed importanti della nostra televisione. Negli ultimi anni abbiamo imparato non solo ad apprezzarla per la sua competenza, ma anche per il suo carattere alla mano, per la sua simpatia e soprattutto per la sua bellezza.

A novembre, la conduttrice tv ed ex modella compirà 51 anni e nel corso della sua longeva e straordinaria carriera ne ha condotte di trasmissioni importanti e storiche della nostra tv quali Le Iene, L’Isola dei Famosi, Temptation Island e soprattutto Il Grande Fratello, della quale è stata la padrona di casa per tantissimo tempo prima di lasciare la conduzione ad Alfonso Signorini (anche se si è parlato di un suo ritorno ndr.).

In tutte queste trasmissioni, la Marcuzzi ha sempre dimostrato di avere grande professionalità e competenza, oltre a conquistare tutti con la sua simpatia e la sua bellezza. Bellezza che la conduttrice tv riesce a regalare anche tramite il suo profilo Instagram che conta 5,5 milioni e mezzo di follower che non restano mai delusi quando pubblica nuovi post.

La Marcuzzi ha sempre messo in mostra una bellezza unica e quasi sembra che il tempo per lei non passi quasi mai. Nonostante abbia toccato quota 50 anni lo scorso anno, la conduttrice tv resta sempre affascinante e nell’ultimo post ha deciso di lasciare tutti senza fiato con uno scatto bollente di spalle da far perdere la testa.

A lungo una delle regine di Mediaset, in questo 2023 Alessia Marcuzzi ha fatto il suo ritorno in Rai dopo ben 28 anni ed i suoi fan non possono non essere rimasti contenti. Alla conduttrice tv sono state subito assegnate trasmissioni importanti, come ad esempio Viva Rai 2! Viva Sanremo! Su Rai 1 al fianco di Fiorello, Boomerissima su Rai 2 e di recente la conduzione del concerto benefico Italia Loves Romagna.

Alessia Marcuzzi senza tempo: la visione di spalle è bollente

Dopo un anno senza poterla ammirare, i suoi fan sono tornati ad essere ammaliati dalla bellezza di Alessia Marcuzzi che, tuttavia, riesce ad incantare anche solo attraverso gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram. E nell’ultimo post pubblicato via social dalla conduttrice tv, i suoi fan sono stati messi davvero a dura prova poiché la Marcuzzi ha regalato uno scatto di spalle davvero bollente.

L’ex modella, infatti, ha indossato un vestito nero che le ha lasciato completamente scoperta la sua perfetta schiena, facendo completamente impazzire i suoi follower, rimasti senza fiato di fronte ad una simile visione. Una visione sognante e che lascia molto spazio alla fantasia, con la Marcuzzi che ancora una volta ha dimostrato di poter essere sensuale nonostante l’età che avanza.

Sono stati tanti, infatti, i like ricevuti e tra i commenti degli utenti è spiccato soprattutto quello della cantante Giorgia che pure ha voluto sottolineare la sua bellezza definendola semplicemente bellissima. Un commento al quale la Marcuzzi ha anche risposto, ringraziando l’amica per il complimento.