Lady Boateng senza freni: il bikini non riesce a contenerla

Scatenata come non mai, la moglie di Kevin Prince Boateng si gode l’estate: pioggia di like sui social dopo l’ultimo scatto

Kevin Prince Boateng ha salutato il mondo del calcio dopo un’ultima stagione giocata con la maglia dell’Hertha Berlino, la squadra del suo cuore e nella quale è cresciuto sin da ragazzino. Boateng tuttavia ha lasciato il segno anche in Italia vestendo le maglie di Milan, Fiorentina, Sassuolo e Monza.

Insomma, il buon Kevin Prince ha giocato disputato una buona carriera girando il mondo conoscendo numerosi campionati (quello spagnolo, inglese, turco, tedesco e coì via). In ultimo quello che conosce meglio, quello tedesco, che gli ha tributato il giusto omaggio al termine della scorsa Bundesliga.

Nel frattempo, arrivata l’estate, l’ex centrocampista del Milan trascorre il suo tempo con Valentina Fradegrada, sua moglie a un anno esatto.

Era il luglio 2022 e Kevin-Prince decise di fare il grande passo con Valentina, una donna piena di talento e anch’essa che ha legato il suo nome al mondo dello sport. In particolare a quello delle arti marziali:

Lady Boateng ha vinto per cinque volte il campionato di arti marziali. Successivamente ha avviato una sua carriera da imprenditrice nel mondo della moda fondando diverse aziende e organizzazioni benefiche, tra cui spicca VF che nel corso degli anni ha proposto numerose raccolte fondi.

Valentina Fradegrada: in bikini rosso è spettacolare

Su Instagram vanta numeri non tanto dissimili da quelli del marito Boateng (sono infatti ben 3,3 milioni i followers che la seguono ogni giorno). Il motivo è presto detto: Valentina è una donna obiettivamente bellissima e dotata di forme importanti e uniche. Sul noto social network fa strage di cuori attirando l’interesse di milioni di persone e ora che è arrivata l’estate essi non possono che aumentare a dismisura.

Non molte ore fa la stupenda Valentina Fradegrada si è messa in bella mostra in bikini a pochi passi dal mare. Spicca il colore rosso fuoco che contraddistingue sia i capelli che il costume: e in effetti il rosso le dona eccome valorizzando ancor di più le forme di cui dispone.

Inutile evidenziare come il post di cui stiamo parlando abbia collezionato valanghe di like e commenti, a volte anche abbastanza spinti, che si sono materializzati in pochi minuti. E ad oggi, a distanza di meno di 24 ore, ha collezionato ben 44mila likes.