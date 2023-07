Accordo col Barcellona: la Juve è stata avvisata

Il Barcellona anticipa la Juve sul mercato: trovato l’accordo con un giocatore che è anche obiettivo bianconero. Ma la storia non è finita…

Sul mercato si complica un’altra strada per la Juventus. Uno degli obiettivi bianconeri si sarebbe infatti promesso al Barcellona, allontanandosi da Torino.

La storia non è ancora chiusa, dato che l’accordo tra club e giocatore da solo non basta a portare alla conclusione la trattativa. Ma di sicuro il club bianconero dovrà ora cambiare strategia, se vorrà avere qualche possibilità di successo.

Anche perché finora il mercato juventino langue. È arrivato Tim Weah per sostituire Cuadrado, partito a scadenza di contratto, ma di altri acquisti si parla molto poco, e tutto pare ancora fermo.

Di Juve, sul calciomercato, si parla in realtà principalmente per possibili affari in uscita: Bonucci tra Sampdoria e Arabia Saudita, un possibile sacrificio tra Vlahovic e Chiesa, la situazione di Pogba. Una narrazione che è però specchio anche dei noti problemi economici del club, che rischia seriamente di restare senza Europa l’anno prossimo.

In quest’ottica, la Juventus deve cercare di lavorare su profili giovani e a costo contenuto, per avviare un progetto tecnico di lunga durata. Non a caso, è arrivato in dirigenza Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo, con il compito di fare ciò che in questi anni ha fatto a Napoli. In tempi più brevi, ovviamente, ma la ricostruzione tecnica e quella finanziaria della società dovranno necessariamente andare di pari passo.

Juve contro Barcellona: è caccia al talento in difesa

Sarebbe allora ideale evitare di ritrovarsi in un’asta per un giocatore che piace ad altre rivali, per questo ora la Juventus dovrà decidere come comportarsi con Ivan Fresneda.

Secondo ‘El Gol Digital’, il giovane terzino del Real Valladolid sarebbe favorevole a trasferirsi al Barcellona. I bianconeri possono dunque provare ad accelerare con il club spagnolo e rimettersi in corsa nella trattativa, oppure lasciare perdere e guardare altrove.

Fresneda ha 18 anni, vale circa 20 milioni di euro di clausola rescissoria, ed è uno dei terzini destri più interessanti in Europa. Nel ruolo, la Juve ha appena preso Weah, che però può giocare anche da attaccante, e inoltre resta da rimpiazzare anche l’infortunato De Sciglio nella rosa juventina. Il vantaggio del Barcellona non è incolmabile, soprattutto perché le finanze dei blaugrana sono addirittura più complicate di quelle della Juve, e l’accordo tra Barça e Valladolid è tutt’altro che sicuro.