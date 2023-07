Niente addio: Allegri blocca la cessione, salta tutto

All’ultimo momento salta tutto, niente addio: il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha posto il veto

In questa prima fase di calciomercato Cristiano Giuntoli, che da pochi giorni è ufficialmente il nuovo Football Director della Juventus, è impegnato nello sfoltire la rosa bianconera.

Continuano i contatti con il West Ham per Zakaria mentre si rivela sempre più difficile trovare una nuova sistemazione per McKennie e soprattutto per Arthur in conseguenza del suo elevato ingaggio.

Inoltre, l’ex Direttore sportivo del Napoli deve anche risolvere la grana Leonardo Bonucci. Lo storico capitano, l’ultimo superstite della ‘BBC’ (Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini), non rientra più nei piani della ‘Vecchia Signora’ e, di conseguenza, è stato messo sul mercato.

Il centrale della Nazionale, dunque, è stato messo fuori rosa, ragion per la quale, oltre a lavorare a parte e non con il resto del gruppo, non partirà per la tournée dei bianconeri negli Usa al pari di Weston McKennie, a sua volta, come detto, in uscita dalla Juventus.

Pellegrini in partenza, Allegri blocca la cessione di Cambiaso

Tuttavia, non sono solo gli esuberi a essere in lista di sbarco. Tutti i bianconeri, comprese le stelle, a fronte di una congrua offerta possono partire. Eppure, per uno di loro il tecnico bianconero, Max Allegri, ha posto il veto. Ma per chi?

Per Dusan Vlahovic, per il quale ci sono le sirene dei top club, o per Federico Chiesa? Per nessuno dei due. Il tecnico livornese ha bloccato la partenza di Andrea Cambiaso, reduce da una buona stagione con la maglia del Bologna.

Il difensore classe 2000, dopo il prestito ai felsinei, è ritornato all’ovile dove rischiava di rimanerci giusto il tempo di un battito di ciglia alla luce dell’interesse del Milan, che avrebbe voluto farne il vice di Theo Hernandez, e del Tottenham.

Trattative soffocate sul nascere non solo dall’alta richiesta dei bianconeri, 25 milioni di euro, ma anche e soprattutto dal ‘niet’ di Max Allegri, motivato dalla necessità di evitare che il pacchetto arretrato, già orfano di Juan Cuadrado e di fatto di Leonardo Bonucci, perda un altro pezzo.

Infatti, come riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’, anche Luca Pellegrini, ritornato alla Continassa dal prestito alla Lazio, è stato messo sul mercato.

Per il classe 1999, oltre al ritorno alla Lazio, soluzione preferita dal laterale ma i bianconeri e i biancocelesti sono ancora lontani dal trovare un accordo tanto sulla formula quanto sulla valutazione, ci sono sirene estere. Luca Pellegrini, difatti, ha estimatori in Inghilterra, in Francia e in Spagna.