Taylor Swift e il nuovo Bernabeu: indignazione a Madrid

Taylor Swift sarà protagonista di un concerto al nuovo Bernabeu, lo stadio del Real Madrid: indignazione in città

Anche in Spagna è esplosa la Taylor Swift-mania. Come nel resto del mondo. La popstar americana, cantante da record, in questi anni si sta dedicando a un lungo tour mondiale che nel 2024 la porterà in Europa, Italia compresa, per un doppio appuntamento a San Siro già andato sold out.

Per quanto riguarda la Spagna, la voce di Cruel Summer ha scelto di esibirsi all’interno di un tempio del calcio: il nuovo Bernabeu di Madrid. Ma qualcosa non è andato come sperato, e in città è montata un’indignazione incredibile.

Non che sia la prima volta che la popstar si ritrova, suo malgrado, a fare i conti con una polemica più o meno pretestuosa. Nel mondo della musica, totalmente impazzito, soprattutto dopo la pandemia che ha di fatto bloccato il settore per due anni, le critiche piovono quasi ogni giorni su un artista o su un altro, per i più svariati motivi.

Se poi l’artista in questione è una cantante che, al termine del tour, avrà raggiunto il record per la tournée con il maggior incasso nella storia, stando alle previsioni di Forbes, allora è naturale che le critiche possano arrivare su più fronti. Di certo però in pochi si aspettavano che l’indignazione a Madrid potesse montare per una questione del genere. La polemica scaturita per il live di Taylor ha fatto scalpore, arrivando a occupare le pagine dei principali quotidiani locali.

Taylor Swift suonerà al Bernabeu: scoppiano feroci polemiche a Madrid

Non è tanto la scelta dell’impianto per il suo concerto ad aver indignato il popolo di Madrid. Il Bernabeu è un tempio sacro per i tifosi della squadra più blasonata al mondo, ma è anche un impianto adatto a ospitare l’esibizione della regina della musica. Piuttosto a far infuriare i fan spagnoli è stato un altro aspetto, piuttosto prevedibile, legato al concerto in programma il 30 maggio del prossimo anno.

Quasi tutte le polemiche legate a Taylor Swift riguardano i biglietti. Come accaduto per le due date italiane, anche in Spagna i tagliandi sono andati a ruba, bruciati nel giro di circa tre ore. Dopo aver atteso a lungo in fila sul web, disposti a tutto, anche a spendere i circa 600 euro per un pacchetto VIP, o i ‘soli’ 70 euro per il posto più economico, pur di assicurarsi l’ingresso all’interno del Bernabeu.

Purtroppo in molti non ce l’hanno fatta ad accaparrarsi il prezioso tagliando, e hanno dovuto cercare soddisfazione nel mercato della rivendita. Ma il secondary ticketing è sempre pericoloso: non mette al riparo dalle truffe e soprattutto porta spesso a finire nelle mani di veri e propri ‘strozzini’. Non a caso, per quanto riguarda la rivendita i prezzi partivano da 500 euro, ma arrivavano tranquillamente a 1000 o 2000 euro, e in qualche caso si è arrivati anche a superare i 6000 euro. Una vera follia che ha mandato su tutte le furie molti fan: “Questo è illegale, è un furto!“. Parole purtroppo destinate a rimanere inascoltate.

Non è Taylor a dover risolvere il problema del secondary ticketing. Una soluzione però andrà trovata, e anche in fretta, per non rischiare di continuare a mettere in difficoltà tanti appassionati di musica che di certo non possono permettersi il lusso di pagare tanto per poter assistere al concerto del proprio idolo.