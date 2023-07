Juventus, omaggio alla storia: il dettaglio nella maglia non sfugge

La nuova stagione sportiva sta per cominciare e le squadre presentano le divise per l’annata 2023-24, quella della Juventus ha un dettaglio davvero particolare con un significato importante

I club di Serie A stanno svelando di giorno in giorno le maglie che vestiranno durante la prossima stagione sportiva. Dopo le meritate vacanze, infatti, è momento di tornare a lavoro sotto ogni punto di vista. Si resetta l’annata trascorsa da poco e si comincia a riprogrammare, con una ventata di novità e ambizioni. Spesso anche le uniformi che si indossano sono esse stesse un messaggio e uno sprono, nonché manifesto della propria identità e appartenenza.

È il caso della Juventus. Dopo aver mostrato la prima maglia, quella principale bianca e nera, la Juventus insieme ad Adidas ha mostrato ufficialmente la seconda divisa, quella da trasferta, la quale presenta delle novità molto interessanti. A primo acchito richiama l’attenzione la sfumatura di rosa che si alterna fra le strisce orizzontali bianche e nere e l’effetto nevoso che sembra avere la trama della maglia nella sua totalità.

Non è soltanto una velleità stilistica, che richiama il colore rosa già scelto della società nelle scorse stagioni per le maglie da trasferta. Stavolta ha un significato ben preciso, una sottolineatura relativa all’Italia: è un omaggio al Monte Rosa.

Juventus, presentata la seconda maglia: è un omaggio speciale

Il rosa e la neve sono l’ispirazione che il Monte che domina Torino ha offerto per questo kit da trasferta. L’idea – afferma anche la nota pubblicata da Adidas – era quella di proporre un design più accattivante e moderno, che al contempo non allontanasse da “casa”, ma anzi esaltasse l’appartenenza alla città proprio sui campi da calcio lontani da Torino. Perciò il tocco in più è il riflesso delle cime innevate delle Alpi, di cui quella del Monte Rosa.

“La parete rocciosa del Monte Rosa punteggia lo skyline della città”, è l’altro dettaglio che viene narrato e si evince osservando il movimento e la direzione delle linee nei tratti grigio-neri e rosa della divisa della Juventus. L’altra sottolineatura è che la maglia è realizzata con materiali riciclati al 100%, quindi attenta all’ambiente per aiutare a smaltire i rifiuti di plastica.

Infine, è stata cucita secondo la tecnologia HEAT.RDY e AEROREADY per favorire la vestibilità e mantenere il corpo asciutto. Non mancherà molto per poterla apprezzare di persona, perché sarà indossata per la prima volta in occasione delle amichevoli pre-stagione che la Juventus ha in programma oltre a essere disponibile già negli store fisici e online del club bianconero.