Bonucci alla rivale: Juventus tradita, tifosi di stucco

Tifosi bianconeri senza parole e Juventus tradita: Leonardo Bonucci, storico capitano della ‘Vecchia Signora’, alla rivale

Alla Juventus è ufficialmente iniziata l’era di Cristiano Giuntoli. L’ormai ex Direttore Sportivo del Napoli campione d’Italia è da pochi giorni il Football Director della Juventus coronando così il sogno che custodiva nel cassetto. Come ha confessato al canale ufficiale del club, il neodirigente della ‘Vecchia Signora’ è da sempre un tifoso bianconero.

Giuntoli non può comunque cullarsi troppo sugli allori, il compito che lo attende è estremamente impegnativo.

Innanzitutto, l’ex Ds azzurro deve consegnare a Massimiliano Allegri una squadra competitiva per il vertice della classifica. In grado, quindi, di dare del filo da torcere ai campioni d’Italia in carica. Poi deve dare una vigorosa sforbiciata al monte ingaggi oltre a cedere gli esuberi tra cui figura anche l’ex colonna della retroguardia bianconera, il capitano di mille battaglie Leonardo Bonucci.

Juventus tradita, tifosi di stucco: Bonucci alla Lazio

Dunque, ammaina anche la bandiera (bianconera) dell’ultimo superstite della famosa ‘BBC’, il trio di difensori centrali, formato da Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, perno dell’imperforabile retroguardia della Juventus del record di Scudetti di fila.

Ebbene, l’ex rossonero (una poco fortunata parentesi nella stagione 2017-18 quando avrebbe dovuto ‘spostare gli equilibri‘) non rientra più nel progetto tecnico della Juventus di Max Allegri.

Di conseguenza, Bonucci, che ha intenzione di giocare ancora un altro anno ai massimi livelli prima di appendere le scarpette al chiodo, si sarebbe proposto alla Lazio, una delle storiche rivali della ‘Vecchia Signora’.

A Roma, sponda biancoceleste, Leonardo Bonucci ritroverebbe Maurizio Sarri, l’allenatore che ha guidato i bianconeri alla conquista, nella stagione 2019-20, dello scudetto. Il nono consecutivo.

L’eventuale prossima destinazione dell’ex capitano bianconero non è casuale: alla Lazio sarebbe agli ordini di un tecnico con cui ha già lavorato e che quindi lo conosce bene. Oltretutto, Bonucci si avvicinerebbe a casa visto che è originario di Viterbo.

Comunque non c’è nulla di concreto, Bonucci alla Lazio per il momento è solo una suggestione, capace tuttavia di stizzire i tifosi bianconeri che per il loro storico capitano si augurano un proseguimento di carriera oltreconfine come Chiellini, sbarcato nella MLS statunitense.

Ora, però, le priorità in casa Lazio sono i rinnovi contrattuali.

Dopo il prolungamento fino al 2024 del contratto di Pedro, anche il ‘Mago’ Luis Alberto, il cui addio nelle scorse settimane sembrava certo, è a un passo dal sottoscrivere il rinnovo fino al 2027, con opzione per il 2028. Ha salutato, invece, Sergej Milnkovic-Savic: il serbo va all’Al-Hilal per 40 milioni di euro, a lui 20 milioni a stagione per i prossimi tre anni.