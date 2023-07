Affare da 15 milioni: nuovo gioiello per la Juve

Il talento piace tantissimo alla dirigenza della Juventus: affare potenziale da 15 milioni di euro

Cristiano Giuntoli sta progressivamente ritagliandosi un ruolo da protagonista del mercato in entrata e in uscita della Juventus. Per quanto riguarda il secondo, è chiaro che l’ex ds del Napoli dovrà lavorare sodo per piazzare alcuni nomi di cui si parla già da settimane.

I più noti sono quelli di Denis Zakaria, Weston Mckennie e Arthur Melo. Tutti e tre potenzialmente piazzabili sul mercato, il problema della Juventus è trovare un club pronto a investire su questi calciatori che nell’ultima stagione hanno poco brillato nei rispettivi prestiti. E questo non è un problema non di poco conto se si pensa al nuovo corso juventino che punta prima a vendere piuttosto che a comprare.

Quanto al mercato in entrata si cercherà appunto di proseguire una politica all’insegna dei giovani per non mettere fin troppo in difficoltà le già deficitarie casse bianconere che, senza Champions League, di sicuro sono meno competitive degli ultimi anni. E in questo discorso cala a pennello un giovane che piace tantissimo alla società bianconera e che proviene da una stagione importante all’Osasuna.

Nome quasi impronunciabile, vero, ma che ormai circola da mesi dopo che aveva brillato nell’ultimo Mondiale di Qatar 2022 tra accelerazioni fulminee e giocate importanti che avevano impressionato un po’ tutti. Non fu decisivo nell’approdo alle storiche semifinali, ma Abde Ezzalzouli dimostrò con pochi colpi di avere i crismi del talento del futuro.

Juventus, piace Ezzalzouli

Nato in Marocco ma approdato giovanissimo in Spagna – come molti dei suoi compagni in Nazionale, si pensi ad Achraf Hakimi -, Ezzalzouli ha sin da subito mostrato di possedere i requisiti giusti per il calcio iberico. All’Hercules, club di Alicante, ha cominciato a sgranchirsi le gambe giocando le sue prime partite spagnole. Dopodiché gli osservatori del Barcellona non se lo sono fatti sfuggire mettendolo sotto contratto nel 2021.

I Blaugrana lo hanno lasciato crescere con calma e senza pressioni mandandolo in prestito all‘Osasuna, club che anche grazie alle sue 6 reti in 34 partite ha potuto raggiungere la zona Conference League (toltagli successivamente dall’Uefa). Rientrato alla base dopo la fine del prestito, il ragazzo marocchino è pronto a sorprendere mister Xavi, ma è anche consapevole che la prossimo stagione non avrà troppo spazio al Camp Nou.

Per questo l’interesse della Juventus è più che vivo e la controparte blaugrana sarebbe disposta a prendere in considerazione qualunque offerta a partire dai 15 milioni di base in sù – come riferisce Sport – che il Barça ritiene corretti per il valore espresso fin qui da Ezzalzouli.