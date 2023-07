Elisabetta Canalis, scollatura generosa: “Saremmo tutti più poveri”

Elisabetta Canalis è sotto i riflettori dei media grazie in particolare a una presenza continua sulle piattaforme social. E i suoi scatti mandano in tilt i fan

Più passa il tempo e più cresce la popolarità di Elisabetta Canalis. La quarantaquattrenne showgirl e modella sarda naturalizzata statunitense, nonostante abbia di fatto abbandonato la televisione e azzerato le sue presenze sul piccolo schermo, è diventata una delle figure femminili dello showbiz più ricercate.

È forse la presenza costante sui social ad aver contribuito alla crescita di un numero sempre più ampio di consensi. Nelle ultime ore sta tenendo banco la notizia ormai quasi ufficiale del suo divorzio dal marito, il chirurgo americano Brian Perri dal quale ha avuto la sua prima e unica figlia, la piccola Skyler Eva.

Era in realtà da molto tempo che i due non si mostravano più insieme e i sospetti avanzati da molti esperti di gossip negli ultimi mesi sono diventati realtà. Elisabetta Canalis e il noto chirurgo di Los Angeles non stanno più insieme da un po’ e non solo: la bellissima modella sarda avrebbe iniziato una nuova relazione con un giovane lottatore di Kickboxing, la specialità di cui la stessa Elisabetta è diventata una campionessa. In questi giorni la giovane coppia si sta godendo qualche giorno di relax al mare. Con loro c’è ovviamente Skyler Eva che si diverte insieme alla mamma e qualche amichetta figlia di amici della Canalis.

Elisabetta Canalis, la scollatura generosa scatena i commenti dei fan: i social esplodono

Ma a tenere banco in queste ore è uno scatto pubblicato dalla modella sarda sul suo profilo Instagram, una foto in cui l’ex compagna di Christian Vieri ha indosso un vestito decisamente audace con una scollatura profonda che mette in evidenza il suo prorompente decolleté. E che ha scatenato l’entusiasmo dei suoi oltre tre milioni e mezzo di fan. Uno dei quali si è lasciato andare a un commento decisamente ironico che ha suscitato l’ilarità di molti altri followers: “Elisabè grazie, grazie che non hai Onlyfans altrimenti saremmo tutti più poveri“.

Una battuta che quasi certamente la stessa modella sarda avrà avuto modo di apprezzare. Ora però è tempo di vacanze, una parentesi necessaria per ricaricare le batterie prima di tornare ai vari impegni che attendono mamma e figlia: gli shooting fotografici per la Canalis, modella tra le più ricercate e la scuola elementare per la piccola Skyler Eva.