Un solo incedibile: Allegri non vuole venderlo

Tanti tifosi della Juventus avrebbero voluto vederlo lontano dalla panchina bianconera. Oggi, invece, Allegri è più forte che mai e detta le decisioni alla società

Dopo una delle stagione più negative della sua storia recente, e non soltanto, il popolo bianconero attende una risposta forte dalla sua società. Al termine del campionato scorso la parte più rumorosa, non sapremo mai se sia anche quella maggioritaria, ha chiesto le dimissioni o l’allontanamento di Massimiliano Allegri.

L’arrivo ventilato e poi, dopo lunga attesa, finalmente annunciato di Cristiano Giuntoli ha fatto pensare a molti che la sua prima decisione avrebbe riguardato proprio il cambio della guida tecnica della formazione bianconera. Invece nulla. Anzi, in questo momento, il peso di Massimiliano Allegri, all’interno della Juventus, sembra persino aumentato.

È indubbio, infatti, come alcune delle decisioni forti da parte della Juventus nei confronti di alcuni suoi tesserati, siano espressione delle precise volontà del tecnico livornese, così come le sue precise scelte di mercato che potrebbero presto scatenare nuovamente l’ira dei tifosi bianconeri. Caso Lukaku, per intenderci.

La sua parola pertanto non è soltanto ascoltata, ma viene messa in pratica, dove e quando possibile. Anche la presunta, difficile coabitazione Allegri-Giuntoli ancora non ha dato segni di cedimento, anche se siamo soltanto all’inizio.

Massimiliano Allegri sempre più al centro del progetto juventino anche se lui, per primo, sa bene, come questa sia davvero l’ultima possibilità concessagli da John Elkann. Con una Juventus che probabilmente non avrà nemmeno gli impegni internazionali, la qualificazione alla Champions League potrebbe rappresentare un obiettivo minimo non sufficiente. Occorrerà vincere.

Un solo incedibile per Allegri

Della sua situazione Allegri ne ha piena consapevolezza, per questo sembra più decisionista che mai e spinge per essere accontentato in tutto o quasi. La decisione riguardo Leonardo Bonucci è stata sua. Non considerandolo più un elemento inquadrabile nel suo progetto, ha chiesto, ed ottenuto, che venisse “separato” dalla prima squadra.

E se in questa Juventus nessuno si può sentire al sicuro al 100%, un solo elemento è intoccabile per Massimiliano Allegri. Colui che, dopo la vicenda-Bonucci, sarà il capitano della Juventus: Danilo. Arrivato alla Juventus nel 2019, nell’ambito dell’operazione che ha portato l’allora bianconero Joao Cancelo al Manchester City, il difensore brasiliano si è subito distinto per la sua duttilità ed intelligenza tattica, per la sua professionalità e per un attaccamento ai colori bianconeri che non sono passati inosservati. Il 15 luglio ha festeggiato il suo 32esimo compleanno e lo Juventus lo ha festeggiato con un messaggio carico di affetto e stima.

“Punto di riferimento in campo e fuori“. Questo, e tanto altro, è Danilo per la Juventus e, soprattutto, per Massimiliano Allegri.